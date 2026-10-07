Messi biến trận chia tay tuyển Argentina thành màn trình diễn mãn nhãn

Lionel Messi đã biến trận đấu chia tay chính thức đội tuyển Argentina thành một màn trình diễn mãn nhãn khi ghi một bàn từ chấm phạt đền và có hai pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Benin ở trận giao hữu quốc tế diễn ra ngày 6/10 giờ địa phương (sáng 7/10 giờ Việt Nam) tại sân Monumental ở Buenos Aires. Trước 85.000 khán giả, Messi nhận tràng vỗ tay vang dội trong lần cuối khoác áo đội tuyển, khép lại 21 năm sự nghiệp quốc tế với 126 bàn thắng, một chức vô địch World Cup 2022 và hai danh hiệu Copa América.

Lionel Messi của Argentina ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận đấu cuối cùng cho tuyển quốc gia gặp Benin tại Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AP

Kiến tạo chiến thắng

Sau quả phạt góc do Messi thực hiện, trung vệ Nicolás Otamendi đánh đầu mở tỷ số ở phút 48. Đến phút 61, Messi kiến tạo để tài năng trẻ Nicolás Paz ghi bàn bằng cú dứt điểm chân trái tinh tế. Mười phút sau, Messi thực hiện thành công quả phạt đền bằng chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành, qua đó nâng số bàn thắng cho đội tuyển và tiếp tục giữ kỷ lục chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Argentina.

“Olé, olé, Messi”, hàng vạn khán giả đồng thanh hô vang để tôn vinh siêu sao 39 tuổi.

Khép lại hành trình

Dù vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39, Messi đã tuyên bố ngày 31/8 rằng thời gian khoác áo đội tuyển Argentina của anh sẽ khép lại.

Messi chơi trận cuối cùng, cũng là lần thứ 208 khoác áo Argentina, giữa màn pháo hoa rực rỡ dành cho anh. Anh mặc phiên bản đặc biệt của áo đấu Albiceleste với các sọc dọc rộng hơn thiết kế thông thường, hình mặt trời lớn và số 10 màu vàng ở phía sau. Phần số áo được trang trí hình cặp sừng dê, một chi tiết gợi liên tưởng đến từ “GOAT” – viết tắt của “Greatest of All Time”, tức “vĩ đại nhất mọi thời đại”, đồng thời trong tiếng Anh có nghĩa là “con dê”.

Mười phút sau khi trận đấu bắt đầu, trọng tài cho tạm dừng trận đấu để vinh danh đội trưởng Argentina. Các cầu thủ hai đội tiến đến chào Messi, trong khi toàn bộ khán giả đồng loạt đứng dậy dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt. Messi giơ tay đáp lại. Khán giả cùng hát vang bài hát dành tặng anh: “Hãy đến đây, hát cùng tôi, bạn sẽ tìm thấy một người bạn; tay trong tay cùng Leo Messi, tất cả chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng”.

Từ những thất vọng đến vinh quang World Cup

Được xem là người kế nhiệm huyền thoại Diego Maradona, Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005. Tuy nhiên, hành trình của anh trải qua nhiều thất vọng trước khi chạm tới đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2022 – thành tích đưa Messi vào hàng ngũ những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và củng cố vị thế người hùng dân tộc tại Argentina.

Cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro, Messi không kìm được xúc động khi quốc ca Argentina vang lên.

Người hâm mộ và những lời tri ân

“Không phải lời từ biệt, mà là sự tri ân mãi mãi, đội trưởng” – đó là thông điệp được Rebeca Arias và Daniel Lema in trên chiếc mũ được thiết kế riêng cho dịp này. Trên vành mũ, họ vẽ nhiều hình ảnh Messi tương ứng với 6 kỳ World Cup mà anh từng tham dự. Cặp đôi trẻ đã di chuyển hơn 1.000 km từ quê nhà Tucumán để chứng kiến trận đấu cuối cùng của thần tượng.

“Chúng tôi tin đây là một khoảnh khắc có một không hai. Tất cả đều xứng đáng – từ việc có mặt ở đây đến hành trình mà chúng tôi đã trải qua. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến điều tương tự với một cầu thủ khác”, Arias nói.

Tại World Cup 2026, Messi đã tiến rất gần đến một chức vô địch khác nhưng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Dù vậy, vị trí á quân không làm lu mờ màn trình diễn ấn tượng của anh tại giải đấu, với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Màn trình diễn nổi bật này giúp Messi một lần nữa được nhắc đến trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng, cùng hai ứng viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm anh là tiền đạo người Tây Ban Nha Lamine Yamal và tiền đạo người Pháp Kylian Mbappé.

Messi hiện vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử 8 lần giành Quả bóng Vàng.

Messi nhận bằng tiến sĩ danh dự

Trước trận chia tay trên sân Monumental, Messi đã nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Buenos Aires (UBA). UBA trao bằng và huy chương cho Messi tại khu tập luyện của đội tuyển quốc gia ở ngoại ô Ezeiza, nhằm ghi nhận những đóng góp của anh cho đội tuyển Argentina cũng như tầm ảnh hưởng của anh trong và ngoài sân cỏ.