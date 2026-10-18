Liverpool ngược dòng đánh bại Brentford, thêm 2 cầu thủ chấn thương

Ngày 17/10, Liverpool giành chiến thắng 2-1 trên sân Brentford tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) sau màn lội ngược dòng trong hiệp hai. Tuy nhiên, đội khách tiếp tục chịu tổn thất lực lượng khi hai cầu thủ phải rời sân vì chấn thương.

Hai cầu thủ Liverpool, Alexander Isak (trái) và Bradley Barcola, ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Brentford tại Giải Ngoại hạng Anh, ở London (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Brentford nhập cuộc quyết tâm và có bàn mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha đánh đầu của Keane Lewis-Potter. Tuy nhiên, trong thời gian bù giờ hiệp 1, tiền vệ Yehor Yarmoliuk nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống có ý định húc đầu vào Jeremy Jacquet, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool gia tăng sức ép trong hiệp hai. Victor Munoz và Alexander Isak lần lượt lập công, giúp đội khách lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1, đồng thời khiến Brentford nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Khó khăn tiếp tục đến với Brentford trong thời gian bù giờ hiệp hai khi Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến đội chủ nhà kết thúc trận đấu với chín cầu thủ.

Dù giành trọn 3 điểm, Liverpool vẫn đối mặt với những lo ngại về lực lượng. Tiền vệ Dominik Szoboszlai và hậu vệ Jeremie Frimpong, người vào sân đầu hiệp 2, đều phải rời sân vì chấn thương. Trong khi đó, tiền đạo Alexander Isak vừa trở lại sau thời gian điều trị chấn thương gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Thụy Điển.

Huấn luyện viên Liverpool Andoni Iraola xác nhận Szoboszlai tái phát chấn thương gân kheo mà anh gặp phải trong đợt tập trung gần đây cùng đội tuyển Hungary.

Chiến thắng giúp Liverpool duy trì đà thi đấu tích cực tại Ngoại hạng Anh, song những ca chấn thương mới tiếp tục đặt ra thách thức đối với đội bóng trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh, ra đời năm 1992. Giải quy tụ 20 câu lạc bộ, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, gồm 38 vòng đấu. Mỗi đội gặp 19 đối thủ trên sân nhà và sân khách; đội giành nhiều điểm nhất sau khi kết thúc mùa giải sẽ đăng quang ngôi vô địch.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 khởi tranh ngày 22/8/2026 và dự kiến kết thúc ngày 30/5/2027, với tổng cộng 380 trận đấu.