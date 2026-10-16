Mỹ: 11 tàu lượn siêu tốc bị đình chỉ hoạt động sau tai nạn chết người

Vụ một người đàn ông tử vong sau khi bị văng khỏi tàu lượn tại bang Georgia, Mỹ, đã làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các công viên giải trí. Đến ngày 15/10, tổng cộng 11 tàu lượn tại Mỹ và Canada đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác rà soát an toàn và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Công viên Six Flags Over Georgia. Ảnh: AP.

Ngày 15/10, hai công viên SeaWorld Orlando ở bang Florida, Mỹ, và La Ronde tại Montreal, Canada, xác nhận đã tạm đóng cửa các trò tàu lượn.

Tai nạn xảy ra hôm 12/10 tại công viên Six Flags Over Georgia, khi ông Hassan Jihad Ibn Kariem, 42 tuổi, nhân viên trường học sống tại Atlanta, bị văng khỏi tàu lượn Goliath và tử vong. Cảnh sát và cơ quan quản lý bang đang điều tra vụ việc. Một số người từng tham gia trò chơi trước đó cho biết họ lo ngại về hệ thống đai an toàn. Trong số các tàu lượn bị đình chỉ hoạt động, 9 trò chơi có cùng nhà sản xuất và sử dụng hệ thống giữ người tương tự tàu Goliath tại Georgia.

Theo lời nhân chứng Erica Billups, hai người con của bà đã chơi tàu lượn Goliath khoảng một giờ trước khi xảy ra tai nạn. Theo bà, con trai bà ban đầu ngồi vào một ghế nhưng phải chuyển chỗ sau khi khóa an toàn liên tục bật mở. Bà cho biết tàu lượn vẫn khởi hành khi ghế này để trống và thanh đai an toàn chưa hạ xuống.

Một nhân chứng khác, Summer Bates, cho biết hai người con lớn của bà liên tục cố gắng siết chặt đai an toàn khi tham gia trò chơi. Bà cũng nhận thấy hệ thống giữ người không tạo cảm giác chắc chắn khi trực tiếp trải nghiệm.

Công viên La Ronde thông báo tạm ngừng hoạt động tàu lượn Goliath để phối hợp với nhà sản xuất tiến hành đánh giá an toàn toàn diện. Công viên SeaWorld Orlando cũng đóng cửa tàu lượn Mako và chưa xác định thời điểm hoạt động trở lại.

Cả hai tàu lượn đều do công ty Bolliger & Mabillard của Thụy Sĩ sản xuất. Doanh nghiệp này cũng chế tạo tàu Goliath tại Georgia và 8 tàu lượn khác thuộc diện tạm đóng cửa. Nhà sản xuất cho biết đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra bình luận thêm.

Theo Dennis Speigel, chuyên gia tư vấn ngành công viên giải trí, sự tương đồng về hệ thống giữ người có thể là lý do khiến nhiều trò chơi bị tạm dừng hoạt động. Các tàu lượn này có thể tiếp tục đóng cửa cho đến khi cơ quan điều tra xác định nguyên nhân sự cố tại bang Georgia.

Tàu Goliath tại Six Flags Over Georgia đi vào hoạt động năm 2006, có độ cao tối đa khoảng 61 mét và tốc độ lên tới 112 km/giờ. Theo lời kể của một nhân chứng, ông Kariem bị văng khỏi ghế, va vào những người khác trước khi rơi xuống phía dưới.

Công viên Six Flags Over Georgia đã mở cửa trở lại ngày 16/10, song tàu lượn Goliath vẫn tạm ngừng hoạt động.