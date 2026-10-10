Bão Isaias đổ bộ vùng ven Vịnh Mexico của Mỹ, hàng trăm nghìn người chịu cảnh mất điện

Bão Isaias đổ bộ vào vùng ven Vịnh Mexico của Mỹ ngày 9/10 giờ địa phương (sáng 10/10 giờ Việt Nam) với cường độ cấp 2, gây gió mạnh, mưa lớn và đe dọa gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp. Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân sơ tán trước khi bão đổ bộ.

Isaias là cơn bão đầu tiên đạt cấp cuồng phong trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Ảnh: AP

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ tại Miami, bão Isaias đổ bộ gần Destin, bang Florida, với sức gió duy trì tối đa 169 km/giờ. Trước khi vào đất liền, bão đã suy yếu xuống dưới ngưỡng bão mạnh cấp 3. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ nước dâng do bão, gió mạnh gây thiệt hại, ngập lụt và thậm chí cả lốc xoáy.

Gió mạnh quật ngã cây cối, trong khi sóng lớn liên tục đánh vào các bãi biển ở vùng cán chảo phía tây Florida và bang Alabama.

Bãi biển vắng người trên đảo Mon Louis, bang Alabama, trong điều kiện gió mạnh do ảnh hưởng của bão Isaias. Ảnh: AP

Tại thành phố Mobile, bang Alabama, giới chức ghi nhận nhiều cây xanh và đường dây điện bị đổ. Theo trang theo dõi mất điện PowerOutage.us, hơn 512.000 người dân tại Florida và Alabama đang chịu cảnh mất điện.

Cảnh báo bão được ban hành tại khu vực từ Ocean Springs, bang Mississippi, đến vùng cán chảo phía tây Florida. Một số hạt đã yêu cầu người dân sơ tán bắt buộc, trong khi thành phố Mobile áp dụng lệnh giới nghiêm.

Tại Panama City, Florida, người dân tranh thủ lúc trời mưa để chuẩn bị bao cát bảo vệ nhà cửa. Trung tâm Bão quốc gia cảnh báo nước dâng do bão có thể đạt 1,8-2,7 m, đặc biệt tại bãi biển Pensacola và Khu bảo tồn bờ biển quốc gia Gulf Islands.

Thống đốc Florida Ron DeSantis cảnh báo người dân chuẩn bị ứng phó với tình trạng mất điện, thiếu xăng và nguy cơ cầu, đường cao tốc phải đóng cửa. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ và nhân viên không quân để hỗ trợ ứng phó. Các đội tìm kiếm, cứu nạn cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Trung tâm Bão quốc gia dự báo Isaias sẽ suy yếu thành bão nhiệt đới vào chiều 10/10 giờ địa phương (rạng sáng 11/10 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, mưa lớn vẫn có thể kéo dài khi bão di chuyển vào đất liền. Lượng mưa từ 10-20 cm, thậm chí cao hơn, được dự báo tại khu vực từ miền nam Alabama đến tây nam Georgia trong những ngày cuối tuần. Bão cũng có thể gây mưa lớn và ngập lụt tại phần lớn khu vực Đông Nam nước Mỹ trong cuối tuần, sau đó ảnh hưởng đến một số vùng Trung Tây và Đông Bắc nước này vào đầu tuần tới.