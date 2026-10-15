Mỹ: California cảnh báo nguy cơ cháy rừng, hàng trăm nghìn hộ có thể bị cắt điện

Nhiều khu vực tại bang California (Mỹ) được cảnh báo nguy cơ cháy rừng gia tăng từ ngày 15-17/10 do thời tiết nắng nóng, khô hanh và gió mạnh. Các công ty điện lực đã bắt đầu chủ động cắt điện tại một số nơi để phòng ngừa cháy rừng, trong khi hàng trăm nghìn khách hàng có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung điện.

Trực thăng thả nước xuống đám cháy Palisades đang lan rộng tại khu Pacific Palisades, Los Angeles, ngày 7/1/2025. Ảnh: AP.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), miền Nam California dự kiến chịu ảnh hưởng của gió Santa Ana, loại gió khô, nóng thổi từ vùng nội địa ra ven biển, với cường độ mạnh nhất từ chiều 15/10 đến chiều 16/10. Tại các dãy núi San Gabriel thuộc hạt Los Angeles và Santa Susana, phần lớn nằm ở hạt Ventura, tốc độ gió có thể đạt 32-64km/h, giật 80-113km/h. Một số khu vực thuộc dãy núi Santa Lucia ở hạt San Luis Obispo cũng được dự báo có thời điểm đối mặt với nguy cơ cháy rừng đặc biệt cao.

Tại miền Bắc California, gió mạnh, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp đã xuất hiện ở một số khu vực thuộc dãy Sierra Nevada và vùng chân núi từ đêm 14/10. NWS ban hành cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng đối với một số khu vực miền Trung và miền Bắc California, có hiệu lực từ ngày 15/10 đến sáng 16/10, đồng thời cảnh báo các đám cháy có thể lan nhanh nếu bùng phát. Tại miền Nam, cảnh báo tương tự áp dụng cho các khu vực miền núi thuộc hai hạt Ventura và Los Angeles từ sáng 15/10 đến đêm 16/10.

Trước nguy cơ cháy rừng, Công ty Điện lực và Khí đốt Thái Bình Dương (PG&E) đã thông báo tới 88.000 khách hàng tại 29 hạt về khả năng chủ động cắt điện để ngăn gió mạnh làm đổ đường dây đang mang điện và gây cháy. Việc cắt điện đã bắt đầu tại một số khu vực từ đêm 14/10 và tình trạng gián đoạn có thể kéo dài đến chiều 17/10.

Trong khi đó, Công ty Southern California Edison (SCE) đang cân nhắc cắt điện đối với khoảng 245.000 khách hàng tại 5 hạt gồm Kern, Los Angeles, Santa Barbara, Tulare và Ventura. Theo số liệu công bố ngày 14/10, riêng hạt Ventura có khoảng 124.000 khách hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại Los Angeles, Thị trưởng Karen Bass đã chỉ đạo lực lượng cứu hỏa tăng cường nhân sự, phương tiện và thiết bị tại các vị trí cần thiết trước khi gió mạnh xuất hiện, đồng thời đề nghị cơ quan dịch vụ khẩn cấp của bang hỗ trợ. Giám đốc Sở Cứu hỏa Los Angeles Jaime Moore cho biết lực lượng chức năng đang chủ động triển khai nguồn lực để sẵn sàng ứng phó ngay khi có cháy xảy ra. Ông cũng kêu gọi người dân giữ đường phố thông thoáng, chuẩn bị phương án ứng phó và thường xuyên cập nhật thông tin.

Các cảnh báo mới được đưa ra sau những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Los Angeles hồi tháng 1/2025. Khi đó, gió Santa Ana đã khiến đám cháy Palisades lan rộng, làm 12 người thiệt mạng và phá hủy nhiều biệt thự tại khu vực ven biển. Một đám cháy khác xảy ra cùng thời điểm tại Altadena khiến 19 người tử vong và phá hủy hơn 9.400 ngôi nhà cùng cơ sở kinh doanh.

Giới chức xác định đám cháy Palisades bắt nguồn từ tàn lửa còn sót lại của đám cháy Lachman, trong khi đám cháy Eaton tại Altadena do tia lửa phát ra từ một cột đường dây truyền tải điện không hoạt động thuộc sở hữu của SCE. Theo chuyên gia Schoenfeld, gió Santa Ana trong đợt này được dự báo không mạnh bằng thời điểm xảy ra các vụ cháy năm 2025, khi tốc độ gió giật từng đạt 96-160km/h.