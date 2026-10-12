Mỹ: Cháy rừng lan nhanh ở phía bắc Los Angeles, giới chức ra lệnh sơ tán

Ngày 11/10, một đám cháy rừng lan nhanh ở phía bắc Los Angeles, bang California (Mỹ), khiến giới chức ra lệnh sơ tán tại một số khu vực của thành phố Santa Clarita.

Ảnh minh họa được tạo bằng AI.

Theo nhà chức trách, tính đến tối cùng ngày, đám cháy mang tên Bike đã thiêu rụi khoảng 67ha rừng. Lực lượng chức năng mới kiểm soát được 12% diện tích đám cháy.

Vụ cháy bùng phát vào chiều 11/10 (giờ địa phương). Lực lượng chức năng hiện mới khống chế được 12% diện tích đám cháy.

California là một trong những bang thường xuyên xảy ra cháy rừng tại Mỹ. Tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, thảm thực vật khô và gió mạnh tạo điều kiện để các đám cháy bùng phát, lan rộng, đe dọa khu dân cư và gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Trong những năm qua, nhiều vụ cháy rừng quy mô lớn đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, thiêu rụi hàng trăm nghìn hécta rừng, phá hủy hàng nghìn công trình và buộc nhiều người dân phải sơ tán.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.