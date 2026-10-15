Mỹ: Florida được phép thực thi luật cấm trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 14/10, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết cho phép bang Florida thực thi đạo luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi có tài khoản mạng xã hội, trong khi trẻ từ 14 đến 15 tuổi phải được cha mẹ đồng ý mới được sử dụng. Quyết định này gỡ bỏ rào cản pháp lý trước đó, song tranh chấp về tính hợp hiến của đạo luật vẫn chưa kết thúc.

Florida được phép thực thi đạo luật cấm trẻ em dưới 14 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Ảnh: AP.

Hội đồng ba thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 11 đã nhất trí thông qua phán quyết với tỷ lệ 3-0, cho phép Florida thực thi đạo luật được Thống đốc Ron DeSantis ký ban hành năm 2024.

Theo tòa, mặc dù đạo luật có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, các hạn chế không nhằm vào nội dung người dùng đăng tải mà tập trung bảo vệ trẻ vị thành niên trước nguy cơ nghiện mạng xã hội. Tòa nhận định đạo luật có khả năng được xác định là hợp hiến vì không hạn chế quyền tự do ngôn luận vượt quá mức cần thiết một cách đáng kể để đạt mục tiêu này.

Đáng chú ý, quy định không áp dụng đối với tất cả các mạng xã hội mà chỉ nhắm đến những nền tảng được xác định có khả năng khiến trẻ em sử dụng quá mức, đồng thời sử dụng thuật toán và ít nhất một tính năng có khả năng gây nghiện.

Trước đó, hai tổ chức đại diện ngành công nghệ là Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông (CCIA) và NetChoice đã khởi kiện Florida, cho rằng đạo luật vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dùng và các doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội.

Năm 2025, một thẩm phán liên bang nhận định đạo luật nhiều khả năng vi hiến và ra lệnh tạm thời ngăn Florida thực thi. Lệnh này sau đó được tạm dừng trong thời gian tòa phúc thẩm xem xét vụ việc. Với phán quyết mới nhất, lệnh ngăn chặn đã bị hủy bỏ và vụ kiện sẽ tiếp tục được giải quyết tại tòa án liên bang ở Tallahassee, thủ phủ bang Florida.