Mỹ: Hàng loạt vụ xả súng dịp Halloween, nhiều người thương vong

Các vụ xả súng xảy ra tại nhiều thành phố của Mỹ trong dịp cuối tuần Halloween khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các vụ việc chủ yếu xảy ra tại những khu vực tập trung hoạt động vui chơi, giải trí về đêm; một số vụ xảy ra gần các trường đại học. Trong đó, Dallas, bang Texas, ghi nhận số thương vong lớn nhất.

Cảnh sát Dallas làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ nổ súng ở khu Deep Ellum, Dallas, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP.

Theo cảnh sát Dallas, ba vụ xả súng xảy ra trong khoảng 1 giờ 15 phút đêm 1/11 tại khu phố Deep Ellum, nơi tập trung nhiều nhà hàng và địa điểm biểu diễn âm nhạc, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Cảnh sát trưởng Daniel Comeaux cho biết đã bắt giữ một số người, song chưa công bố số lượng và các cáo buộc cụ thể. Các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân và làm rõ liệu những vụ xả súng này có liên quan với nhau hay không.

Tại Birmingham, bang Alabama, hai vụ xả súng xảy ra tối 31/10 bên ngoài sân vận động Legion Field, sau trận bóng bầu dục đại học thường niên Magic City Classic, khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó hai người nguy kịch. Cảnh sát cho biết vụ đầu tiên xảy ra gần khu vực các quầy bán hàng, khi phần lớn khán giả đã rời sân vận động. Một người đã bị tạm giữ và lực lượng chức năng thu giữ nhiều vũ khí, nhưng nguyên nhân các vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Cũng trong tối 31/10, một vụ xả súng gần khuôn viên Đại học Delaware tại thành phố Newark, bang Delaware, khiến 6 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, song chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe. Cảnh sát phong tỏa một đoạn phố Main Street trong nhiều giờ để điều tra.

Rạng sáng 1/11, một vụ xả súng gần Đại học Illinois Wesleyan tại thành phố Bloomington, bang Illinois, khiến một phụ nữ 19 tuổi thiệt mạng, một phụ nữ khác bị thương nguy kịch và 6 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cùng thời điểm, tại Fayetteville, bang Arkansas, 6 người được đưa đến bệnh viện do trúng đạn trong vụ xả súng gần Đại học Arkansas. Cảnh sát Fayetteville cho biết điều tra sơ bộ xác định một vụ xô xát đã xảy ra trước khi nổ súng, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/10, hai vụ xả súng riêng biệt xảy ra tại các cửa hàng Spirit Halloween ở bang California và Michigan. Tại Fairfield, bang California, một phụ nữ 31 tuổi được gia đình cho biết đang mang thai đã thiệt mạng, cùng 6 người khác bị thương. Cảnh sát xác định đây là vụ tấn công có chủ đích và chưa bắt giữ nghi phạm ngay sau vụ việc.

Tại Madison Heights, bang Michigan, một nam thanh niên 21 tuổi bị bắn tử vong vào chiều cùng ngày. Một người đàn ông bị những người có mặt tại hiện trường hành hung trong lúc cảnh sát tiến hành bắt giữ và phải nhập viện với các thương tích không đe dọa tính mạng.