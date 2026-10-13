Mỹ công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng tại Pennsylvania

Ngày 12/10, giới chức bang Pennsylvania (Mỹ) công bố danh tính thủ phạm và 6 trong số 8 nạn nhân vụ xả súng tại thành phố Erie ngày 9/10. Đáng chú ý, 7 nạn nhân chính là người thân của thủ phạm, trong đó có hai cháu nhỏ mới 1 tuổi và 5 tuổi. Cảnh sát trưởng thành phố Erie Rick Lorah cho biết cơ quan chức năng chưa xác định động cơ gây án, song đang xem xét khả năng vụ việc liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần của thủ phạm.

Người dân tập trung tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài ngôi nhà xảy ra vụ xả súng tại thành phố Erie, bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 11/10/2026. Ảnh: AP

Theo ông Lyell Cook, nhân viên điều tra tử vong của hạt Erie, thủ phạm là Matthew Stone Sr., 45 tuổi. Người đàn ông này đã tự sát tại hiện trường sau khi gây án.

Sáu nạn nhân trưởng thành gồm Michelle Stone, 44 tuổi; Angelina Stone, 24 tuổi, đang mang thai và dự kiến sinh con ngày 12/10; Jonathan Stone, 19 tuổi; Matthew Stone, 21 tuổi; Lora Roberts, 37 tuổi và Twila Tanner, 51 tuổi (Tanner là người duy nhất không phải họ hàng với thủ phạm). Hai nạn nhân còn lại là một bé trai 5 tuổi và một bé gái 1 tuổi. Giới chức không công bố danh tính hai trẻ nhỏ theo quy định pháp luật của bang.

Tại buổi tưởng niệm các nạn nhân, ông Julius Windham, bố của bé gái 1 tuổi, cho biết thủ phạm chính là ông của hai đứa trẻ và là người đứng đầu gia đình. Theo ông Windham, trước khi xảy ra vụ án, thủ phạm thường xuyên tươi cười, cư xử bình thường và không có biểu hiện bất ổn rõ rệt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 9/10, thủ phạm nổ súng sát hại nhiều người bên trong ngôi nhà. Khoảng 17 giờ, hai phụ nữ xuất hiện trong tình trạng hoảng loạn và liên tục đập cửa. Thủ phạm sau đó bước ra ngoài, nổ súng khiến cả hai thiệt mạng rồi quay trở vào trong.

Nhận cảnh báo từ hệ thống phát hiện tiếng súng ShotSpotter, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi phát hiện thi thể hai phụ nữ bên ngoài, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay không người lái và robot để kiểm tra ngôi nhà trước khi tiến vào bên trong. Tại đây, cảnh sát phát hiện thi thể hai trẻ nhỏ, hai phụ nữ, hai nam thanh niên và thủ phạm. Trong số 8 nạn nhân, chỉ có bà Twila Tanner không có quan hệ họ hàng với người gây án.

Cảnh sát trưởng thành phố Erie Rick Lorah cho biết cơ quan chức năng chưa xác định động cơ gây án, song đang xem xét khả năng vụ việc liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần của thủ phạm. Các nhà điều tra tiếp tục lấy lời khai của người thân và kiểm tra điện thoại di động của hai phụ nữ thiệt mạng bên ngoài ngôi nhà để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/10, Thị trưởng Erie Daria Devlin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính quyền và cộng đồng địa phương sẽ đồng hành, hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng từ thảm kịch.

Bà Devlin nhấn mạnh không lời nói nào có thể xoa dịu nỗi đau mà các gia đình đang phải trải qua, nhưng toàn thể cộng đồng Erie sẽ cùng chia sẻ mất mát và hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn.