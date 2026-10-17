Mỹ: Nghi phạm 16 tuổi xả súng tại trường tiểu học ở Oregon khiến 4 người thiệt mạng

Ngày 16/10, tại cuộc họp báo về vụ xả súng tại Trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), Cảnh sát trưởng Mike Krantz xác định nghi phạm là Griffin J. John II, 16 tuổi, từng theo học tại ngôi trường này. Vụ xả súng xảy ra ngày 15/10, khiến 4 người thiệt mạng, gồm 3 trẻ em và một giáo viên. Một trẻ em và một giáo viên khác bị thương nặng.

Hoa và nến tại khu tưởng niệm tạm thời bên ngoài Trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ), ngày 16/10/2026, một ngày sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Theo cảnh sát, nghi phạm từng tham gia chương trình giáo dục dành cho học sinh có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt tại trường và đã tấn công một lớp học thuộc chương trình này.

Theo cơ sở dữ liệu do hãng tin AP và USA Today phối hợp với Đại học Northeastern duy trì, đây là vụ giết người hàng loạt thứ 28 tại Mỹ kể từ đầu năm đến nay.

Theo ông Krantz, nghi phạm sử dụng súng săn cỡ 12, bắn tới 15 phát đạn. Các nạn nhân đều trúng đạn trong cùng một phòng học. Vụ xả súng khiến 3 trẻ em, lần lượt 5, 8 và 11 tuổi, cùng giáo viên Meghan Lambert, 25 tuổi, thiệt mạng. Một trẻ em 7 tuổi và một giáo viên 54 tuổi bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát phát hiện nghi phạm tử vong bên trong trường chỉ vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ gây án và xác minh cách nghi phạm có được khẩu súng. "Tất cả mọi người, kể cả chúng tôi, đều muốn biết tại sao vụ việc xảy ra. Có thể chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn muốn làm rõ", ông Krantz nói.

Về diễn biến vụ việc, đầu giờ chiều 15/10, một người lái xe bán tải phát hiện nghi phạm ném súng qua hàng rào bên ngoài trường học rồi trèo qua. Khi người này lên tiếng, nghi phạm nổ súng khiến 3 viên đạn trúng chiếc xe. Người lái xe không bị thương và nhanh chóng gọi số khẩn cấp 911.

Một phụ huynh 36 tuổi có hai con gái theo học tại trường chứng kiến sự việc đã mang theo súng ngắn và đuổi theo nghi phạm vào bên trong. Khi phát hiện một nữ giáo viên đang vật lộn nhằm tước súng của đối tượng, người đàn ông lập tức nổ súng nhiều phát, hạ gục nghi phạm.

Cảnh sát trưởng Krantz đánh giá cao hành động dũng cảm của nữ giáo viên và phụ huynh, cho rằng sự can thiệp kịp thời của họ đã góp phần ngăn chặn thêm thương vong.

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Đây là một sự việc khủng khiếp”. Ông đánh giá cao hành động của người phụ huynh, nhận định vụ xả súng có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều nếu không có sự can thiệp này.

Theo Sở Giáo dục bang Oregon, Trường tiểu học Silver Rail giảng dạy từ mẫu giáo đến lớp 5, với khoảng 450 học sinh trong năm học trước. Ngày 16/10, các trường học trên toàn thành phố Bend đồng loạt cho học sinh nghỉ học và hủy tất cả hoạt động khác. Người dân địa phương mang hoa, bóng bay và thú nhồi bông tới tưởng niệm các nạn nhân.

Bà Shauntai Nickerson, mẹ nghi phạm, nói với các phóng viên bên ngoài căn hộ gần trường học rằng nếu có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn vụ xả súng, bà chắc chắn đã làm. Theo báo The New York Times và kênh CNN, bà Nickerson bật khóc và nói: "Tôi nhớ con trai mình. Tôi vô cùng xin lỗi, ước gì tôi có thể làm điều gì đó. Tôi rất đau lòng trước mất mát của các gia đình nạn nhân".

Bà từ chối tiết lộ cách con trai 16 tuổi có được khẩu súng săn lên đạn bằng cơ cấu bơm. Sau đó, khi phóng viên hãng tin AP và các cơ quan báo chí khác đến căn hộ, bà không đưa ra thêm bình luận.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương KTVZ năm 2020, bà Nickerson từng cho biết con trai, khi đó 10 tuổi, tham gia chương trình giáo dục đặc biệt của học khu mang tên NEST (Nuôi dưỡng sự đồng cảm, an toàn và tin tưởng). Chương trình này hướng tới hỗ trợ những học sinh gặp nhiều khó khăn về hành vi và kỹ năng xã hội. Theo bà Nickerson, con trai bà gặp khó khăn khi phải học tại nhà trong thời kỳ đại dịch Covid-19.