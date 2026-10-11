Xả súng kinh hoàng ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ ngày 10/10 cho biết một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Erie, bang Pennsylvania, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm. Trong số các nạn nhân có hai trẻ em.

Hiện trường vụ xả súng tại thành phố Erie, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AP

Theo cảnh sát thành phố Erie, vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư trên đường Perry. Cảnh sát được gọi tới hiện trường sau khi nhân chứng báo nhìn thấy một người đàn ông nổ súng rồi đi vào một ngôi nhà. Vụ việc sau đó dẫn tới tình trạng đối đầu với lực lượng chức năng.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã tử vong. Nhà chức trách nói hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Danh tính các nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố, trong khi động cơ vụ tấn công đang được điều tra.

Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro xác nhận có 9 người thiệt mạng và bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Erie Rick Lorah, tay súng đã tự sát.

“Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng nghi phạm đã chết. Dựa trên thông tin hiện có, không còn mối đe dọa nào đối với công chúng”, ông Rick Lorah nói.

Cảnh sát trưởng cho biết thành phố chưa từng chứng kiến mức độ mất mát và tàn phá như vụ việc này trong nhiều năm qua, đồng thời gọi hoàn cảnh vụ án là “vô cùng đau lòng”.

Hiện trường vẫn được phong tỏa trong nhiều giờ để lực lượng điều tra thu thập chứng cứ và xác định diễn biến chính xác của vụ nổ súng.

Số liệu từ Gun Violence Archive (GVA), tổ chức thống kê về bạo lực súng đạn tại Mỹ, cho thấy nước này đã ghi nhận ít nhất 19 vụ bạo lực gây chết nhiều người kể từ đầu năm đến nay. Theo định nghĩa của tổ chức này, đây là những vụ việc khiến hơn 4 người thiệt mạng, không tính kẻ tấn công.

GVA cũng cho biết hơn 500 vụ xả súng đã xảy ra tại Mỹ kể từ đầu tháng 1. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Bạo lực súng đạn là vấn nạn dai dẳng ở Mỹ nhiều năm qua, khiến công chúng gây sức ép yêu cầu chính phủ liên bang siết chặt các biện pháp kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vẫn chưa ban hành các biện pháp hạn chế súng đạn.