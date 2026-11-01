Mỹ: Xả súng tại cửa hàng bán đồ Halloween khiến 1 người thiệt mạng

Cảnh sát cho biết một vụ nổ súng có chủ đích bên trong cửa hàng Spirit Halloween ở miền Bắc California, Mỹ khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài cửa hàng Spirit Halloween ở thành phố Fairfield, bang California, Mỹ, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Theo thông báo đăng trên Facebook hôm 31/10, Sở Cảnh sát thành phố Fairfield cho biết tiếng súng vang lên vào khoảng 20h30 ngày 30/10 bên trong cửa hàng chuyên bán trang phục và đồ trang trí Halloween, tại trung tâm thương mại Solano Town Center. Cảnh sát nhận định đây là vụ nổ súng có chủ đích, liên quan đến một nghi phạm.

Nạn nhân tử vong được cảnh sát xác định là Constance Hages, 31 tuổi. Gia đình cho biết với nhà chức trách rằng cô đang mang thai. Ba nạn nhân nam, lần lượt 16, 19 và 32 tuổi, trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông 23 tuổi cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Hai người đàn ông khác, 19 và 43 tuổi, bị thương do trúng đạn, đã được điều trị và xuất viện.

Sở Cảnh sát Fairfield cho biết hiện chưa công bố thêm thông tin. Đến nay, chưa có ai bị bắt giữ. Nhà chức trách đang rà soát video và các bằng chứng khác để xác định đối tượng chịu trách nhiệm về vụ việc

Trung tâm thương mại Solano Town Center, nơi có 130 cửa hàng và nhà hàng, vẫn mở cửa. Tuy nhiên, ban quản lý thông báo hủy hoạt động xin kẹo Halloween dự kiến diễn ra vào cuối ngày 31/10 “do sự việc xảy ra tối hôm trước”. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Sacramento cho biết đang hỗ trợ cảnh sát Fairfield điều tra vụ việc.

Fairfield là thành phố có khoảng 120.000 dân, nằm cách Sacramento khoảng 60 km về phía tây nam, ở vị trí giữa Sacramento và San Francisco.