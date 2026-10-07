Mỹ thắng Canada 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Ellis

Tiền đạo 19 tuổi Justin Ellis ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển Mỹ đánh bại Canada 1-0 trong trận giao hữu ngày 6/10 (giờ địa phương), qua đó khép lại đợt tập trung đội tuyển với thành tích toàn thắng 4 trận.

Tiền đạo 19 tuổi Justin Ellis của đội tuyển Mỹ. Ảnh: AP

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Mỹ trong 4 trận giao hữu. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino tận dụng đợt thi đấu này để trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, những người có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đội tuyển. Đội hình xuất phát của Mỹ trước Canada có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khá hạn chế, với số lần khoác áo đội tuyển trung bình chỉ 21 và độ tuổi trung bình 23 tuổi 156 ngày.

Ellis, tiền đạo đang khoác áo Orlando tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), đưa Mỹ vượt lên dẫn trước ở phút 29. Alex Freeman phối hợp với Malik Tillman bên cánh phải trước khi cầu thủ này tạt bóng vào trước khung thành, tạo điều kiện để Ellis đệm bóng ghi bàn. Đây là pha lập công thứ hai của anh sau 3 lần ra sân cho đội tuyển Mỹ.

Chỉ 10 phút trước đó, Ellis phải nằm sân sau một pha va chạm mạnh. Anh được đội ngũ y tế chăm sóc bên đường biên và vẫn còn tập tễnh khi trở lại sân, trước khi ghi bàn cho Mỹ.

Canada đang tìm cách duy trì đà tiến bộ sau khi lần đầu tiên trong lịch sử liên tiếp góp mặt tại hai kỳ World Cup. Trong đợt thi đấu giao hữu quốc tế này, Canada từng đánh bại Chile 2-1 tại Toronto và Peru 2-0 tại Montreal.

Trong khi đó, Mỹ đã lần lượt vượt qua Chile, Peru và Mexico trong 10 ngày qua, trước khi đánh bại Canada. Ba chiến thắng trước đó giúp Mỹ ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Trong lịch sử đối đầu ở mọi giải đấu, Mỹ hiện có 18 chiến thắng, 13 trận hòa và 12 thất bại trước Canada.

Hai đội sẽ trở lại thi đấu vào tháng 11 tại vòng tứ kết CONCACAF Nations League. Mỹ sẽ đối đầu Haiti, trong khi Canada gặp Guatemala.