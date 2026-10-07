Merino lại cứu Tây Ban Nha, Kane lập thêm kỷ lục cho tuyển Anh

Ngày 6/10 (giờ địa phương), Tây Ban Nha kéo dài chuỗi 42 trận bất bại sau khi ngược dòng đánh bại Croatia 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Mikel Merino trong hiệp 2, trong khi Harry Kane ghi hai bàn giúp tuyển Anh thắng Czechia 3-0 và cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển với cựu thủ môn Peter Shilton.

Tiền vệ Mikel Merino của Tây Ban Nha (giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà trong trận đấu Nations League giữa Croatia và Tây Ban Nha tại Split, Croatia, ngày 6/10/2026. Ảnh: AP.

Được mệnh danh là “siêu dự bị” nhờ cái duyên mỗi khi vào sân thay người, Merino một lần nữa sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 88, giúp Tây Ban Nha hoàn tất cú lội ngược dòng tại Split. Trước đó, tiền vệ Arsenal gỡ hòa ở phút 61, chỉ ít phút sau khi vào sân đầu hiệp 2. Croatia mở tỷ số nhờ bàn thắng của tiền vệ kỳ cựu Ivan Perišić.

Đây là lần đầu Tây Ban Nha bị dẫn trước kể từ tháng 6/2024. Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente hiện kéo dài chuỗi bất bại lên 42 trận liên tiếp, kể từ trận thua Colombia vào tháng 3/2024. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente hiện kéo dài chuỗi bất bại lên 42 trận liên tiếp và cùng Bồ Đào Nha là hai đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận vòng bảng Nations League trong hai tuần qua. Tây Ban Nha cũng giành quyền vào tứ kết Nations League, diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Merino từng nhiều lần ghi những bàn thắng quan trọng cho Tây Ban Nha. Tại World Cup gần đây, anh ghi bàn ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, rồi tiếp tục ghi bàn ở phút 88 trong trận thắng Bỉ tại tứ kết. Tại EURO 2024, Merino cũng ghi bàn quyết định ở phút 119 giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức tại tứ kết.

Sau bàn thắng vào lưới Croatia, Merino chạy về phía cột cờ góc và tái hiện màn ăn mừng chiến thắng mà cha anh, Miguel, từng thực hiện vào đầu những năm 1990.

HLV Luis de la Fuente đánh giá Merino rất nhạy bén trong những thời điểm quan trọng và sở hữu khả năng ghi những bàn thắng quyết định.

Trong khi đó, Harry Kane ghi cú đúp giúp Anh thắng Czechia 3-0, qua đó cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh của cựu thủ môn Peter Shilton. Kane nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển lên 91, tiếp tục giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Anh.

Tiền đạo của Bayern Munich ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 40 bằng pha dứt điểm cận thành, trước khi đánh đầu ghi bàn ở phút 57. Trước đó, Kane cũng là người thực hiện đường chuyền khiến hậu vệ Vladimir Coufal của Czechia đá phản lưới nhà.

Kane có thể trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất lịch sử khi đội bóng này gặp Croatia tại Wembley ngày 12/11.

Tiền vệ Jude Bellingham dành nhiều lời khen cho Kane, cho rằng tiền đạo này là “cầu thủ Anh xuất sắc nhất từng khoác áo đội tuyển”. HLV Thomas Tuchel cũng đánh giá Kane là hình mẫu tuyệt vời và có sức truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.