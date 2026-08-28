Nâng cao thể chất cho trẻ em

Chăm lo dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho trẻ em không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Đây cũng là một trong những nội dung được các địa phương trong tỉnh quan tâm, gắn với công tác dân số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong những năm đầu đời, dinh dưỡng hợp lý có ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình tăng trưởng của trẻ. Bên cạnh bảo đảm chế độ ăn đủ chất, các gia đình ngày càng chú trọng theo dõi chiều cao, cân nặng, bổ sung vi chất cần thiết và đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, những dấu hiệu suy dinh dưỡng, thiếu vi chất hoặc chậm phát triển được phát hiện sớm để có hướng can thiệp phù hợp.

Với đặc thù là một xã miền núi, Lục Hồn còn gặp những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em. Vì vậy, việc tăng cường truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ngay tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực, giúp các gia đình chủ động hơn trong theo dõi sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ. Theo đó, trong các đợt tiêm chủng, Trạm Y tế xã không chỉ thực hiện đầy đủ quy trình tiêm chủng, mà còn lồng ghép tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi, nuôi con bằng sữa mẹ và xây dựng chế độ ăn phù hợp, khoa học. Từ đó, nhiều phụ huynh nâng cao kiến thức, chủ động phòng ngừa bệnh tật, cải thiện thể trạng cho trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Tiêm chủng cho trẻ em tại Trạm Y tế xã Lục Hồn.

Bác sĩ Lèo Thị Yên, Giám đốc Trạm Y tế xã Lục Hồn, cho biết: Đối với trẻ em, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cần được quan tâm ngay từ khi trẻ mới chào đời. Vì vậy, các y, bác sĩ tại trạm luôn chú trọng tư vấn cho các bà mẹ về chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ, theo dõi cân nặng, chiều cao, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, ăn bổ sung phù hợp khi trẻ bước vào từng giai đoạn phát triển. Thông qua tư vấn, chúng tôi mong muốn giúp cha mẹ có thêm kiến thức, chủ động theo dõi sự phát triển của trẻ và kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. CDC Quảng Ninh là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực y tế dự phòng, đặc biệt là dinh dưỡng cộng đồng. Đơn vị đã tăng cường giám sát tình trạng dinh dưỡng, hướng dẫn theo dõi tăng trưởng trẻ em, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ ăn bổ sung hợp lý và chăm sóc trẻ trong 1.000 ngày đầu đời. Các hoạt động tập huấn kỹ năng làm cha mẹ tích cực, triển khai dự án như EM-THRIVE cũng đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở và thay đổi hành vi chăm sóc trẻ trong cộng đồng.

Cùng với hoạt động chuyên môn của ngành Y tế, Quảng Ninh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách quy mô lớn nhằm cải thiện dinh dưỡng và thể lực cho trẻ em. Nổi bật là chương trình sữa học đường giai đoạn 2025-2030 với tổng kinh phí khoảng 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến mỗi năm có khoảng 200.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng. Đây là một trong những chương trình có quy mô lớn trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc cải thiện dinh dưỡng học đường, nâng cao chiều cao và thể lực cho thế hệ trẻ.

Trẻ em uống Vitamin A tại Trạm Y tế phường Hồng Gai.

Bên cạnh đó, các chiến dịch bổ sung vi chất dinh dưỡng tiếp tục được duy trì thường xuyên, trong đó chiến dịch bổ sung vitamin A đạt tỷ lệ bao phủ trên 98% trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi, góp phần tăng cường sức đề kháng, phòng chống suy dinh dưỡng và các bệnh lý liên quan.

Cùng với dinh dưỡng, việc hình thành thói quen vận động cũng đóng vai trò quan trọng. Trẻ được khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử sẽ có điều kiện phát triển thể lực, tăng sức bền và sự linh hoạt. Các nhà trường cũng từng bước tăng cường hoạt động thể chất, tạo môi trường để học sinh rèn luyện và phát triển toàn diện…