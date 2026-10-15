Nhà hàng lâu đời nhất London được trao tặng cho tổ chức bảo tồn di sản

Tòa nhà đặt nhà hàng Rules, nhà hàng lâu đời nhất London (Anh), đã được trao tặng cho National Trust, tổ chức bảo tồn di sản lớn nhất châu Âu, nhằm bảo đảm công trình lịch sử này tiếp tục được gìn giữ trong nhiều thế kỷ tới. Với lịch sử hơn 220 năm, Rules không chỉ nổi tiếng với ẩm thực truyền thống Anh, mà còn từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn học, nghệ thuật và hoàng gia.

Tòa nhà nơi đặt nhà hàng Rules, nhà hàng lâu đời nhất London, được hiến tặng cho National Trust tại London ngày 14/10/2026. Ảnh: AP.

Được ông Thomas Rule thành lập năm 1798 dưới hình thức một quán chuyên phục vụ hàu, Rules ra đời trong giai đoạn châu Âu trải qua nhiều biến động sau Cách mạng Pháp. Nhà hàng đã tồn tại qua thời kỳ Đế quốc Anh, các cuộc oanh tạc London trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và cả những kế hoạch quy hoạch giao thông từng đe dọa phá bỏ công trình.

Từ một quán hàu, Rules dần mở rộng thực đơn với các món ăn truyền thống Anh, trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách nổi tiếng, trong đó có nhà văn Charles Dickens, danh hài Charlie Chaplin, ca sĩ David Bowie và Madonna. Vua Edward VII của Anh cũng từng gặp gỡ các tình nhân tại đây.

Chủ sở hữu mong muốn nhà hàng tiếp tục tồn tại qua nhiều thế hệ

Ngày 14/10, ông J-P Mayhew, người sở hữu tòa nhà đặt nhà hàng Rules suốt 40 năm qua, thông báo quyết định trao tặng bất động sản tại số 34-35 Maiden Lane, khu Covent Garden ở trung tâm London, cho National Trust. Tổ chức bảo tồn di sản này được thành lập năm 1895 và hoạt động nhằm gìn giữ những địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để công chúng tiếp cận.

"Rất ít nhà hàng trên thế giới có thể trường tồn cùng thời gian như Rules. National Trust sẽ bảo vệ nơi này theo cách mà không ai khác có thể làm được, gìn giữ không chỉ những bức tường, kiến trúc và nội thất nổi tiếng mà cả bầu không khí vô hình đặc biệt của nó" - ông Mayhew chia sẻ.

Theo National Trust, món quà trị giá 11 triệu bảng Anh (khoảng 14 triệu USD) sẽ góp phần bảo đảm tương lai của tòa nhà từng là nơi các vị vua dùng bữa và các nhà văn, chính trị gia gặp gỡ, bàn bạc công việc.

Ngoài tòa nhà bốn tầng, tài sản được trao tặng còn bao gồm nhiều hiện vật gắn với lịch sử nhà hàng như sổ lưu bút, thực đơn, tranh biếm họa, ảnh tư liệu, kính màu và biển hiệu. Khoản tiền thuê nhà hằng năm từ hoạt động kinh doanh của Rules cũng sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn.

National Trust đánh giá Rules là một ví dụ hiếm có về "di sản sống", nơi cả công trình kiến trúc lịch sử lẫn chức năng sử dụng ban đầu là nhà hàng đều được duy trì qua nhiều thế hệ.

Bà Hilary McGrady, Tổng Giám đốc National Trust, nhận định: "Đây là một phần lịch sử sống đặc biệt, với những góc phòng từng chứng kiến các vị vua dùng bữa, những nhà văn và chính trị gia bàn bạc công việc, cùng các truyền thống được gìn giữ qua chiến tranh và biến động. Thật đáng kinh ngạc khi nơi này vẫn tồn tại đến ngày nay, cửa vẫn mở đón khách và món bánh pudding mật đường vẫn có trong thực đơn".

Không gian lịch sử đặc biệt giữa trung tâm London

Bước vào Rules, thực khách có cảm giác như trở về một London của nhiều thế kỷ trước, với không gian nội thất sang trọng, nhiều màu sắc và những chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn lịch sử.

Thực đơn nhà hàng vẫn tập trung vào các món ăn truyền thống Anh như bánh nướng nhân thịt bò và cật, thịt gà sao cùng những món tráng miệng quen thuộc như bánh pudding caramel và bánh táo vụn nướng.

Rules có sức chứa khoảng 90 thực khách, trong đó nhiều người đến dùng bữa trước hoặc sau khi thưởng thức các buổi biểu diễn tại những nhà hát và rạp chiếu phim gần đó.

Một số phòng ăn được đặt theo tên những nhân vật nổi tiếng từng gắn bó với nhà hàng, trong đó có nhà thơ John Betjeman. Năm 1971, khi chính quyền London lên kế hoạch mở rộng tuyến đường Strand gần đó, có nguy cơ khiến Rules bị phá bỏ, ông Betjeman đã có bài phát biểu đầy tâm huyết để bảo vệ "bầu không khí" của nhà hàng.

Một phòng khác mang tên nhà văn Graham Greene, vị khách trung thành từng tổ chức các bữa tiệc sinh nhật tại Rules và đưa nhà hàng vào tiểu thuyết “The End of the Affair” (Kết thúc cuộc tình).

Duy trì hoạt động nhà hàng sau khi chuyển giao

Sau khi tòa nhà được trao tặng, ông Ricky McMenemy, người điều hành Rules và đã làm việc tại đây từ năm 1989, sẽ trở thành bên thuê mặt bằng kinh doanh của National Trust. Theo ông McMenemy, việc chuyển giao quyền sở hữu giúp nhà hàng có thêm sự bảo đảm về tương lai, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh độc lập tại địa điểm gắn bó với nhiều thế hệ thực khách.

"Là một doanh nghiệp độc lập, điều này mang lại cho chúng tôi sự bảo đảm và yên tâm rằng ngôi nhà của mình sẽ được giao cho những người có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ trong tương lai" - ông McMenemy nói.

Ông cũng cho biết nhà hàng đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với National Trust và mong muốn tiếp tục hoạt động tại địa điểm này thêm hai thế kỷ nữa.