Nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, ngôi sao NBA Karl-Anthony Towns chia sẻ về nỗi đau mất mẹ

Trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp, từ việc chuyển đội bóng, thất bại tại chung kết miền đến giành chức vô địch Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) cùng đội bóng yêu thích từ thuở nhỏ, Karl-Anthony Towns thừa nhận anh vẫn đang học cách vượt qua nỗi đau mất mẹ (do các biến chứng của COVID-19) từ 6 năm trước.

Nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10), chỉ 10 ngày trước lễ thượng cờ vinh danh chức vô địch của New York Knicks, ngôi sao bóng rổ Karl-Anthony Towns đã chia sẻ về hành trình vượt qua những tổn thương tinh thần sau khi mẹ anh qua đời vì các biến chứng của COVID-19. Towns kể rằng trước trận đầu tiên của loạt chung kết NBA năm nay, anh bất chợt cảm nhận một sự bình yên sâu sắc. Cảm giác ấy đưa anh trở về những trận bóng thời niên thiếu, khi khán đài chỉ có ít khán giả và anh có thể dễ dàng nhận ra mẹ mình ở bất kỳ vị trí nào.

Cầu thủ Karl-Anthony Towns của đội bóng New York Knicks tham gia cuộc thảo luận cùng ông Rich Kleiman tại sự kiện do tổ chức Project Healthy Minds tổ chức nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới ở New York, Mỹ, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP

Phát biểu trước những người tham dự sự kiện do tổ chức phi lợi nhuận Project Healthy Minds tổ chức ngày 10/10, Towns chia sẻ: “Khi ấy, tôi cảm thấy như chỉ có tôi, mẹ và bóng rổ. Tôi có thể tự do sáng tạo như một nghệ sĩ, coi sân bóng là tấm toan và trái bóng là cây cọ, để vẽ nên một bức tranh đẹp dành tặng mẹ, thể hiện tình yêu của tôi với bóng rổ và tình yêu mà mẹ đã truyền cảm hứng để tôi chia sẻ với thế giới”.

Tuy nhiên, đã có thời điểm Towns đánh mất tình yêu ấy. Cầu thủ nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ trong hành trình chinh phục chức vô địch của New York Knicks cho biết bóng rổ từng trở nên “trống rỗng” sau khi mẹ anh qua đời.

“Tôi không biết liệu mình có còn muốn tiếp tục chơi bóng nữa hay không”, Towns nhớ lại.

Trong giai đoạn khó khăn, Towns tìm thấy sự an ủi và hỗ trợ từ Arnie Kander, chuyên gia huấn luyện thể lực và chăm sóc sức khỏe có nhiều kinh nghiệm. Theo Towns, việc có người lắng nghe và thấu hiểu đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục tinh thần.

“Được lắng nghe, được trò chuyện với một người mình tin tưởng, có thể trút bỏ nỗi đau và giúp họ hiểu, diễn đạt đúng những cảm xúc của mình, tất cả khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn”, anh chia sẻ. “Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn sau mỗi lần trò chuyện”.

Các vận động viên ngày càng cởi mở về sức khỏe tâm thần

Tổ chức Project Healthy Minds hy vọng câu chuyện của Towns sẽ khuyến khích nhiều người chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần.

Project Healthy Minds là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, vận hành nền tảng trực tuyến miễn phí giúp người dùng tìm kiếm các dịch vụ trị liệu tâm lý, khám và điều trị tâm thần, nhóm hỗ trợ cùng nhiều hình thức chăm sóc sức khỏe tâm thần khác. Hằng năm, tổ chức này triển khai chuỗi hoạt động nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới tại New York, với các chương trình yoga, trị liệu nghệ thuật và những cuộc thảo luận chuyên đề kéo dài suốt ngày.

Cùng tham gia cuộc trò chuyện với Towns ngày 10/10 có Rich Kleiman, Giám đốc điều hành công ty truyền thông thể thao Boardroom, người quản lý lâu năm của ngôi sao NBA Kevin Durant và mới gia nhập hội đồng quản trị Project Healthy Minds.

Trao đổi với hãng tin AP, Kleiman cho biết các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần ngày càng phổ biến trong giới vận động viên. Theo ông, hai cầu thủ NBA DeMar DeRozan và Kevin Love đã góp phần khởi xướng những cuộc trao đổi công khai về vấn đề này từ 8 năm trước. Khi đó, DeRozan đăng tải thông điệp về chứng trầm cảm trên mạng xã hội, còn Love viết một bài chia sẻ trải nghiệm cá nhân với chứng lo âu.

Kleiman nhớ lại rằng không lâu sau đó, ông và Love đã dành nhiều giờ trong một buổi tối để chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến các cơn lo âu. Ông nhận định không phải vận động viên nào cũng cảm thấy thoải mái khi thường xuyên công khai câu chuyện cá nhân. Sức khỏe tâm thần cũng chưa trở thành chủ đề trao đổi phổ biến trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, các cầu thủ ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của vấn đề này.

“Các vận động viên mang trên vai nhiều áp lực và có sức ảnh hưởng đến rất nhiều người”, Kleiman chia sẻ với AP trước buổi tọa đàm. “Việc Karl Towns cảm thấy đủ thoải mái để cởi mở về những vấn đề này ngay trước khi mùa giải bắt đầu mang ý nghĩa rất lớn”.

Một phiên thảo luận khác quy tụ Brandon Marshall, cựu cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), và Midge Purce, tiền đạo câu lạc bộ bóng đá nữ Gotham FC. Hai vận động viên trao đổi về cách tìm kiếm mục đích sống ngoài thành tích thi đấu.

Marshall, người từng 6 lần góp mặt trong sự kiện Pro Bowl và công khai việc bản thân mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới vào năm 2011, cho biết liệu pháp tâm lý đã giúp anh hiểu rõ hơn về cách bộ não vận hành. Thậm chí, anh từng chủ động tổ chức các buổi trị liệu tại nhà ăn nhằm giúp những người xung quanh coi việc chăm sóc sức khỏe tâm thần là hoạt động bình thường.

Trong khi đó, Purce chia sẻ về sự thay đổi trong quan niệm của bản thân đối với sự mạnh mẽ. Lớn lên dưới sự chăm sóc của cha, cô từng tin rằng mạnh mẽ đồng nghĩa với việc không được rơi nước mắt. Tuy nhiên, các đồng đội đã giúp cô hiểu rằng cảm giác buồn bã hay thất vọng là điều hoàn toàn bình thường.

“Tôi cho rằng mạnh mẽ là khả năng cảm nhận đầy đủ những điều tác động đến bản thân và trái tim mình, nhưng vẫn tìm thấy nghị lực để tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi đang trải qua tất cả những cảm xúc ấy”, Purce chia sẻ.

Project Healthy Minds dự kiến tăng cường hợp tác với lĩnh vực thể thao nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe tâm thần và khuyến khích người dân chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ. Theo Giám đốc điều hành tổ chức Phil Schermer, các vận động viên có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng, góp phần thay đổi quan niệm về sức mạnh tinh thần, đặc biệt thông qua việc cởi mở chia sẻ cảm xúc và những khó khăn cá nhân.

Bên cạnh đó, Rachel Janfaza, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thế hệ Gen Z The Up and Up, nhận định các sự kiện thể thao lớn như giải NBA và World Cup còn tạo cơ hội để giới trẻ tăng cường giao lưu, xây dựng các mối quan hệ trực tiếp và gắn kết cộng đồng sau đại dịch COVID-19.