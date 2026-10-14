Liên minh Hợp tác xã thành phố làm việc với phường Móng Cái 1

Ngày 14/10, Đoàn công tác của Liên minh Hợp tác xã thành phố đã làm việc với phường Móng Cái 1 về tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn phường.

Hiện nay, trên địa bàn phường Móng Cái 1 có 21 HTX, gồm: 15 HTX nông nghiệp, thuỷ sản, trồng trọt; 6 HTX thương mại, dịch vụ.

Đoàn làm việc với phường Móng Cái 1.

Các mô hình kinh tế tập thể và HTX tại phường Móng Cái 1 không thuần túy sản xuất nông nghiệp mà tập trung vào các lĩnh vực phi nông nghiệp như logistics, vận tải hàng hóa XNK, dịch vụ du lịch - lưu trú và thương mại; các HTX lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp cơ bản quy mô còn nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao.

Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương. Khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ để phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đoàn tham quan, khảo sát thực địa tại phường Móng Cái 1.

Qua khảo sát thực địa và làm việc với phường Móng Cái 1, Liên minh HTX thành phố ghi nhận phường Móng Cái 1 có nhiều tiềm năng, thế mạnh nhưng các HTX và kinh tế tập thể chưa phát triển tương xứng. Phường đã làm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nhưng chưa thành công bền vững. Từ đó, đoàn đã tham vấn một số nội dung về cách làm kinh tế tập thể và thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới nhờ lợi thế cửa ngõ hội nhập của phường Móng Cái 1.

Đó là: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh - đô thị hiện đại, tập trung sản xuất nông nghiệp đa canh và đa giá trị, ưu tiên phát triển 2 sản phẩm thế mạnh của Móng Cái là Khoai lang Bình Ngọc và Lợn Móng Cái. Đoàn công tác đề nghị địa phương quan tâm quy hoạch, đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, chú trọng đầu tư thủy lợi, cơ giới hóa sản xuất, chọn đơn vị dẫn đầu để dẫn dắt các hộ nhỏ lẻ và tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn với điểm đến du lịch và xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1, khẳng định phường Móng Cái 1 sẽ quan tâm rà soát quy hoạch, nhu cầu, tiếp thu các sáng kiến, tham vấn của đoàn để có hoạch định chi tiết, phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn phường đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.