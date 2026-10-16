Pháp: Tai nạn hy hữu tại đường hầm eo biển Manche

Ngày 15/10, một xe buýt nhỏ đâm vào đoàn tàu vận chuyển phương tiện qua đường hầm eo biển Manche nối Pháp và Anh, khiến 19 người bị thương và làm gián đoạn hoạt động vận tải. Giới chức Pháp xác nhận đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn tại khu vực đưa phương tiện lên các đoàn tàu vận chuyển qua đường hầm này.

Biểu tượng đường hầm eo biển Manche tại lối vào gần thị trấn Coquelles, miền Bắc nước Pháp, ngày 10/12/2008. Ảnh: AP

Theo thông cáo của chính quyền địa phương, vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt nhỏ chở các tài xế xe tải đang di chuyển về phía lối vào đường hầm thì bất ngờ chệch hướng, đâm vào sườn đoàn tàu chuyên chở phương tiện.

Vụ va chạm khiến 2 người bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và 17 người bị thương nhẹ. Tài xế xe buýt nhỏ cũng nằm trong số những người bị thương.

Khoảng 200 nhân viên cứu hộ và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác ứng cứu.

Nhà chức trách phải tạm dừng dịch vụ vận chuyển phương tiện qua đường hầm trong 90 phút trước khi từng bước khôi phục hoạt động vào cuối buổi tối cùng ngày. Vụ tai nạn không ảnh hưởng đến các chuyến tàu chở khách Eurostar và dịch vụ vận tải hàng hóa.

Trao đổi với báo giới, quan chức địa phương Agathe Cury cho biết toàn bộ 19 người bị thương đều là nam giới và có mặt trên xe buýt nhỏ khi tai nạn xảy ra. Các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau. Chính quyền đã thông báo vụ việc tới cơ quan lãnh sự liên quan, song không công bố cụ thể quốc tịch của các nạn nhân. Hiện nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn và đang tiến hành điều tra.

Theo bà Cury, đây là lần đầu tiên xảy ra tai nạn tại khu vực đưa phương tiện lên các đoàn tàu vận chuyển qua đường hầm eo biển Manche. Vụ việc xảy ra tại khu vực lối vào đường hầm thuộc thị trấn Coquelles, gần thành phố Calais của Pháp.

Đường hầm eo biển Manche bắt đầu hoạt động từ năm 1994, kết nối hệ thống giao thông giữa Anh và Pháp. Trong năm 2025, đường hầm phục vụ khoảng 3,4 triệu phương tiện cùng hàng triệu hành khách sử dụng dịch vụ tàu cao tốc Eurostar.