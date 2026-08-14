Phường Móng Cái 1 vận động hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp

Ngày 14/8, UBND phường Móng Cái 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn phường năm 2026.

Hiện nay, trên địa bàn phường Móng Cái 1 có gần 600 doanh nghiệp đang hoạt động và 2.868 hộ kinh doanh. Đây là nguồn lực, tiềm năng và dư địa rất lớn cho sự phát triển của phường trong những năm tới.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp không chỉ là thay đổi mô hình hoạt động, mà là cơ hội để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị, tăng uy tín, khả năng tiếp cận vốn, thị trường và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, phường Móng Cái 1 phấn đấu phát triển thêm 150 doanh nghiệp thành lập mới. UBND phường Móng Cái 1 cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, trên 100 hộ kinh doanh đã được UBND phường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh, BHXH cơ sở Móng Cái trực tiếp tuyên truyền, vận động, thông tin những hướng dẫn, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, giúp các hộ kinh doanh hiểu rõ, yên tâm và mạnh dạn chuyển đổi, góp phần thực hiện thành công kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi 3.000 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.