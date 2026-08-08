Phường Móng Cái 3: Chi trả tiền bồi thường GPMB Dự án Cụm Công nghiệp Hải Yên

Chiều 7/8, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 3, 53 hộ dân đầu tiên thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hải Yên đã nhận tiền bồi thường.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để nhận tiền bồi thường.

Theo Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh, Cụm Công nghiệp Hải Yên tại phường Hải Yên, TP Móng Cái (nay là phường Móng Cái 3) do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng 55,58ha, liên quan đến 151 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trong đó có 120 hộ có đất ở.

Để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đúng quy định, thời gian qua, phường Móng Cái 3 đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác GPMB Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hải Yên.

Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện các bước theo trình tự quy định, từ thông báo thu hồi đất, tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại tiếp thu ý kiến của các hộ dân bảo đảm công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Người dân phấn khởi khi nhận tiền bồi thường GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Hải Yên.

Với sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của địa phương, trong chiều 7/8, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 3, toàn bộ 53 hộ dân trong đợt 1 đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng cho 6,22ha đất thu hồi.

Việc chi trả được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận, hợp tác của các hộ dân. Sau khi nhận tiền bồi thường, các hộ dân thống nhất ký cam kết sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công dự án, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Hiện phường Móng Cái 3 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường cho các hộ còn lại; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo tiến độ, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.