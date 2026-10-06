Quảng Ninh giành 15 huy chương tại Giải Bơi - Lặn quốc gia năm 2026

Đội tuyển bơi, lặn Quảng Ninh giành tổng cộng 15 huy chương, gồm 1 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ tại Giải Bơi - Lặn quốc gia năm 2026.

Giải do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức, là đợt thi đấu quan trọng trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Qua đó, các đơn vị có dịp kiểm tra lực lượng, đánh giá chuyên môn, đồng thời Ban tổ chức rà soát công tác tổ chức, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

VĐV Triệu Thị Uyên giành HCV ở nội dung nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, các VĐV Quảng Ninh giành 1 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, HCV thuộc về VĐV Triệu Thị Uyên ở nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ. Kết quả 15 huy chương ghi nhận nỗ lực tập luyện, thi đấu của đội tuyển, đồng thời cho thấy khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung trước thềm Đại hội.

Đội tuyển bơi, lặn Quảng Ninh tại Giải Bơi - Lặn quốc gia năm 2026.

Thông qua giải đấu, Ban huấn luyện đội tuyển bơi, lặn Quảng Ninh có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, phong độ và các nội dung trọng điểm để tiếp tục điều chỉnh giáo án, hoàn thiện chuyên môn. Đây cũng là đợt cọ xát quan trọng để các VĐV tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.