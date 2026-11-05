Quảng Ninh giành 3 HCV Giải lặn Đông Nam Á 2026

Hai vận động viên (VĐV) Quảng Ninh góp mặt trong đội tuyển lặn Việt Nam đã thi đấu thành công tại Giải Lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 và Giải Lặn vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2026, giành tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 3 HCV.

Giải diễn ra tại Trung tâm Thể thao dưới nước MBJB, thành phố Johor Bahru (Malaysia). Giải gồm hai sự kiện được tổ chức đồng thời. Giải có sự tham dự của 137 VĐV đến từ 4 quốc gia: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Campuchia.

VĐV Triệu Thị Uyên giành 2 HCV và 4 HCB tại giải. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Tham dự giải cùng đội tuyển quốc gia, đoàn VĐV bơi, lặn Quảng Ninh có một HLV và hai VĐV của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

VĐV Triệu Thị Uyên giành 2 HCV và 4 HCB, trong đó 2 HCV giành được cùng đồng đội ở nội dung 4x100 m vòi hơi chân vịt và 4x100 m hỗn hợp phối hợp nam nữ, đều ở nhóm tuổi 16-17. VĐV Hoàng Hà Bình Minh giành 1 HCV và 5 HCB, trong đó có HCV ở nội dung tiếp sức 4x100 m vòi hơi chân vịt nữ nhóm tuổi 14-15.

Thầy trò môn bơi, lặn Quảng Ninh giành tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 3 HCV tại giải. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Thành tích của hai VĐV Quảng Ninh góp phần vào kết quả nhất toàn đoàn của đội tuyển lặn Việt Nam tại giải. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sự tiến bộ của các VĐV bơi, lặn Quảng Ninh, đồng thời là tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị lực lượng, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.