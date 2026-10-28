Ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Trà Cổ Long Beach TQH

Ngày 28/10, Công đoàn phường Móng Cái 1 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Trà Cổ Long Beach TQH. Đây là CĐCS thứ 6 trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn khu vực Móng Cái.

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Quảng Ninh, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng CĐCS Công ty TNHH Trà Cổ Long Beach TQH.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ninh và Đảng ủy phường Móng Cái 1, thời gian qua, Công đoàn phường Móng Cái 1 đã phối hợp các cơ quan chức năng và các địa phương rà soát tình hình doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Sau khi thẩm định quá trình vận động thành lập CĐCS và kết quả đại hội thành lập CĐCS, Liên đoàn Lao động thành phố Quảng Ninh đã ban hành quyết định công nhận CĐCS, quyết định công nhận Ban Chấp hành CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2026-2030 đối với CĐCS Công ty TNHH Trà Cổ Long Beach TQH.

CĐCS TNHH Trà Cổ Long Beach TQH thuộc sự theo dõi, quản lý, hướng dẫn hoạt động của Công đoàn phường Móng Cái 1 từ ngày 26/10/2026. Công đoàn có 78 đoàn viên.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn phường Móng Cái 1 đã phát triển 7 CĐCS, trong đó có 6 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy phường Móng Cái 1 đề ra.

Hiện nay, Công đoàn phường Móng Cái 1 đang được giao theo dõi, quản lý 71 CĐCS với 6.814 đoàn viên.