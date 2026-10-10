Reese và Howard giúp Atlanta Dream vào chung kết WNBA lần đầu kể từ năm 2013

Angel Reese ghi 22 điểm, Rhyne Howard đóng góp 21 điểm, giúp đội Atlanta Dream đánh bại New York Liberty với tỷ số kịch tính 85-83 tối 9/10, qua đó lần đầu giành quyền vào chung kết Giải Bóng rổ nữ nhà nghề Mỹ (WNBA) kể từ năm 2013.

Atlanta Dream đánh bại New York Liberty với tỷ số 85-83 ở loạt trận bán kết WNBA. Ảnh: AP

Atlanta Dream, đội hạt giống số 4, hoàn tất chiến thắng 3-0 trước Liberty ở loạt trận bán kết và chưa để thua trận nào tại vòng play-off mùa này. Đối thủ của Atlanta Dream là Golden State khi đội này đánh bại Las Vegas với tỷ số 87-77 trong trận bán kết WNBA. Chung kết WNBA dự kiến diễn ra ngày 17/10.

Trước mùa giải năm nay, lần gần nhất Atlanta Dream góp mặt ở vòng bán kết là năm 2018. Đội bóng hiện đứng trước cơ hội giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử nếu có thêm 4 chiến thắng.

Atlanta Dream dẫn 83-81 khi trận đấu còn 17,7 giây. Sau tình huống mất bóng của đội chủ nhà, New York có cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế. Tuy nhiên, Breanna Stewart không thể ghi điểm từ cú lên rổ bị đối phương kèm chặt khi trận đấu còn 9 giây. DeWanna Bonner sau đó thực hiện thành công hai quả ném phạt khi còn 6,2 giây, ấn định chiến thắng cho Atlanta Dream.

Reese, người giành danh hiệu Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm của WNBA, gia nhập Atlanta Dream trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải và trở thành nhân tố quan trọng giúp đội bóng tiến vào chung kết.

Howard giúp Atlanta Dream khởi đầu thuận lợi với 11 điểm trong hiệp 1, trong khi Reese ghi 10 điểm, trong đó có hai cú ném 3 điểm thành công.

Trận đấu trở nên căng thẳng trong hiệp 2. Sau khi Isobel Borlase ghi điểm trong hai pha bóng liên tiếp, Sabrina Ionescu bị thổi phạt tấn công khi thực hiện động tác cản người. New York rút ngắn cách biệt xuống còn một điểm, 39-40, vào cuối hiệp hai. Tuy nhiên, Reese ghi 4 điểm cuối hiệp, giúp Atlanta Dream dẫn 44-39 trước giờ nghỉ.

Atlanta Dream ghi liền 7 điểm đầu hiệp ba để nâng cách biệt lên 51-39. Liberty đáp trả bằng chuỗi ghi điểm 16-4, trong đó có 10 điểm liên tiếp, qua đó lần đầu vượt lên dẫn trước kể từ đầu trận. New York kết thúc hiệp 3 với lợi thế 68-66.

Atlanta Dream bị dẫn 4 điểm ở đầu hiệp cuối, nhưng ghi liền 8 điểm để dẫn 75-71 khi trận đấu còn 4 phút 55 giây. Atlanta Dream sau đó không để Liberty ghi điểm từ các tình huống bóng trong hơn 6 phút. Hai đội liên tục tấn công trước khi Atlanta Dream dẫn 83-79 khi trận đấu còn một phút.

Jonquel Jones ghi điểm bằng cú lên rổ, rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm, nhưng không đủ để giúp Liberty lật ngược tình thế. Jones và Stewart đều kết thúc trận đấu với 26 điểm.

Thất bại khép lại mùa giải đầy thất vọng của New York Liberty, đội giữ lại phần lớn đội hình nòng cốt từng giúp câu lạc bộ giành chức vô địch đầu tiên cách đây hai năm. Đội bóng gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định và bước vào vòng play-off với tư cách hạt giống số 8. Liberty từng loại đội hạt giống số 1 Minnesota ở vòng đầu tiên, nhưng không thể vượt qua Atlanta Dream tại bán kết.