A’ja Wilson lập kỷ lục với 3 danh hiệu MVP WNBA liên tiếp

Ngày 8/10, A’ja Wilson lần thứ năm trong sự nghiệp giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải bóng rổ nữ Quốc gia Mỹ (MVP) WNBA, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải trong 3 mùa liên tiếp.

A’ja Wilson, ngôi sao bóng rổ người Mỹ đang thi đấu cho đội Las Vegas Aces tại WNBA. Ảnh: AP

Trước đó, Wilson từng nhận danh hiệu này vào các năm 2020 và 2022.

Ở tuổi 30, Wilson tiếp tục dẫn đầu WNBA về ghi điểm với trung bình 26,2 điểm mỗi trận, đạt hiệu suất ném gần 53%. Cô cũng đạt trung bình 9,4 lần bắt bóng bật bảng, 3,2 pha kiến tạo — thành tích tốt nhất sự nghiệp — và 1,9 lần chắn bóng mỗi trận.

Wilson đã giúp Las Vegas Aces, đội đương kim vô địch, lần thứ tám liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết WNBA.

Wilson nhận 65 phiếu bầu ở vị trí số một và 9 phiếu ở vị trí số hai, đạt tổng cộng 713 điểm trong cuộc bầu chọn của hội đồng gồm các nhà báo và phát thanh viên thể thao trên toàn nước Mỹ. Olivia Miles của Minnesota đứng thứ hai với 6 phiếu ở vị trí số một, 40 phiếu ở vị trí số hai và 442 điểm. Hai hậu vệ Kelsey Mitchell và Caitlin Clark của Indiana lần lượt đạt 287 và 212 điểm.

Không có cầu thủ WNBA nào ngoài Wilson giành được quá 3 danh hiệu MVP. Sheryl Swoopes, Lisa Leslie và Lauren Jackson đều có 3 lần được vinh danh. Trong lịch sử Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), Kareem Abdul-Jabbar giữ kỷ lục với 6 danh hiệu MVP, trong khi Michael Jordan và Bill Russell cùng có 5 lần giành danh hiệu này.