Thợ mỏ đồng hành cùng ngành Than

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), đội ngũ thợ mỏ đang đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất và giữ vững an toàn. Trong điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, mỗi công trình, phần việc hoàn thành góp phần để ngành Than thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Tại Công ty CP Than Núi Béo, nhiều diện khai thác đã xuống sâu, có nơi tới mức -480m. Địa chất, thủy văn phức tạp khiến việc bảo đảm an toàn, duy trì năng suất đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Trong điều kiện ấy, công nhân các phân xưởng chủ động tìm giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, khắc phục khó khăn ngay tại vị trí làm việc. 9 tháng năm 2026, các công đoàn bộ phận hoàn thành 13 công trình trị giá trên 27 tỷ đồng, đăng ký 105 sáng kiến. Công ty phấn đấu mỗi năm áp dụng trên 300 đề tài, sáng kiến. Kết quả, sản lượng than nguyên khai 9 tháng đạt hơn 1,6 triệu tấn, bằng 80,1% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 22,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo, cho biết: “Công đoàn phối hợp với chuyên môn thường xuyên phát động các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích công nhân đề xuất giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất. Mục tiêu là nâng hiệu quả sản xuất, cải thiện tiền lương cho người lao động. Năm 2026, công ty phấn đấu có 250-300 công nhân đạt thu nhập từ 300 triệu đồng/người/năm trở lên”.

Anh Nguyễn Trọng Quân, Tổ trưởng Tổ Đo khí, Phân xưởng Thông gió - Thoát nước, Công ty CP Than Núi Béo, đo khí trực tiếp tại gương lò đào mức -350.

Anh Nguyễn Trọng Quân, Tổ trưởng Tổ Đo khí, Phân xưởng Thông gió - Thoát nước, có 23 năm gắn bó với nghề. Sau 15 năm trực tiếp khai thác than, anh chuyển sang công tác thông gió, đo khí và đã đảm nhiệm công việc này được 8 năm. Mỗi ca, anh Quân đi bộ khoảng 8km qua những đường lò dốc, hẹp để kiểm tra 2-3 lò chợ và 4-5 gương than. Các thông số khí, gió, nhiệt độ được anh kiểm tra, ghi chép đầy đủ, báo về bộ phận điều hành. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi một dấu hiệu bất thường nếu bỏ sót có thể ảnh hưởng đến an toàn của cả diện sản xuất.

Không bằng lòng với những hạn chế của thiết bị, anh Quân đề xuất cải tiến bộ nguồn lưu điện cho bộ truyền tín hiệu quang KJJ 368 thuộc hệ thống giám sát khí mỏ tập trung. Giải pháp giúp khắc phục tình trạng đường truyền chập chờn, nâng khoảng cách truyền tín hiệu từ khoảng 500m lên 800-1.000m, đáp ứng yêu cầu giám sát tại các gương lò đào xa.

Theo anh Quân, khi khai thác xuống sâu, đi xa, nguy cơ tích tụ khí mỏ tăng lên. Vì vậy, người làm công tác thông gió phải thường xuyên rút kinh nghiệm thực tế, kiểm soát chặt các thông số, kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho công nhân. Mỗi tháng anh làm việc tới 27-28 công, năm 2025, anh đạt thu nhập trên 380 triệu đồng, bình quân gần 31,7 triệu đồng/tháng, 9 tháng đầu năm anh thu nhập bình quân 25 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng năng suất.

Sản xuất tại Công ty CP Than Hà Lầm.

Tinh thần trách nhiệm của những người thợ như anh Quân cũng là yêu cầu xuyên suốt các phong trào thi đua trong TKV. 9 tháng năm 2026, các đơn vị đã đăng ký, đảm nhận và hoàn thành 487 công trình, phần việc, làm lợi hơn 27,2 tỷ đồng. Công đoàn TKV xét tặng danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo cho 311 cá nhân, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 47 cá nhân.

Những kết quả thi đua góp phần giúp TKV duy trì sản xuất trong điều kiện tiêu thụ than giảm, thời tiết bất lợi và chi phí đầu vào tăng. 9 tháng, Tập đoàn khai thác 27,6 triệu tấn than nguyên khai, sản xuất 28,5 triệu tấn than sạch; doanh thu đạt 139,7 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt gần 19,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,3% kế hoạch năm.

Theo định hướng của ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV, trong quý IV, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, vận động công nhân đảm nhận công trình, phần việc khó, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí. Công đoàn đồng thời tăng cường giám sát an toàn lao động, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, cải thiện điều kiện làm việc, gắn kết quả thi đua với thu nhập và quyền lợi của người thợ.