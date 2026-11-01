Trung Đông: Gaza tiếp tục hứng không kích, tàu Qatar bị tấn công

Ngày 1/11, Israel tiếp tục không kích Dải Gaza, khiến 8 người thiệt mạng. Cùng ngày, Qatar thông báo một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của nước này bị tấn công tại Vịnh Ba Tư, gây hư hại nhưng không làm thủy thủ bị thương.

Phụ nữ và trẻ em Palestine ngồi giữa những đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza, ngày 16/10/2026. Ảnh tư liệu: AP

Theo thông tin từ Bệnh viện Nasser, một cuộc không kích của Israel tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, khiến 5 người thiệt mạng. Trong khi đó, Bệnh viện Shifa cho biết một cuộc không kích khác tại thành phố Gaza khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi, đồng thời làm một phụ nữ bị thương nặng. Quân đội Israel cho biết đã tấn công một số tay súng tại Khan Younis và một thành viên lực lượng Hamas ở phía Bắc Gaza.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025 đã giúp chấm dứt phần lớn các cuộc giao tranh quy mô lớn, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích gần như hằng ngày. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.570 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, nâng tổng số người tử vong trong cuộc chiến lên hơn 74.500 người. Cơ quan này thuộc chính quyền do Hamas điều hành và không phân biệt thương vong giữa dân thường với các tay súng. Israel khẳng định các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng vũ trang, đồng thời cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Trong một diễn biến khác, Công ty vận tải khí tự nhiên hóa lỏng Nakilat của Qatar ngày 1/11 cho biết một tàu của doanh nghiệp này đã bị các “vật thể chưa xác định” tấn công khi đang hoạt động tại Vịnh Ba Tư. Theo Nakilat, tàu Al Mayeda bị hư hại vào tối 30/10. Tuy nhiên, toàn bộ thủy thủ đều an toàn, không có người bị thương và sự cố không gây tác động đến môi trường. Con tàu vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Nakilat không cho biết bên nào đã phóng các vật thể trúng tàu. Trước đó, Iran từng nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, đồng thời cảnh báo các tàu đi qua eo biển Hormuz mà không được nước này cho phép có thể bị phá hủy.