Xã Hải Lạng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

Sáng 11/8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo xã Hải Lạng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Hải Lạng năm 2026 có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”; được tiến hành qua 3 giai đoạn tương ứng đề mục.

Diễn tập chiến đấu trong KVPT là nội dung huấn luyện có ý nghĩa quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực vận hành cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, xử trí tình huống và tổ chức tác chiến phòng thủ.

Để chuẩn bị cho diễn tập, Đảng ủy xã Hải Lạng đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban CHQS xã chủ trì, phối hợp với Công an xã và các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, phương án bảo đảm; tổ chức luyện tập vận hành cơ chế, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Đại tá Bùi Đức Lâm nhấn mạnh, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế.

Đồng chí yêu cầu các thành phần tham gia diễn tập nắm chắc nội dung, ý định, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các vấn đề huấn luyện, sát điều kiện thực tế địa phương; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và chức năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành. Sau diễn tập, địa phương cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lạng tổ chức hội nghị (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng thời yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm chế độ bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện; chủ động phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình diễn tập.

Ngay sau khai mạc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lạng tổ chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.