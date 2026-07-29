Xã Hoành Mô (Việt Nam) với trấn Động Trung (Trung Quốc) phối hợp phát quang khu vực sông biên giới

Sáng 29/7, UBND xã Hoành Mô, Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Chính quyền nhân dân trấn Động Trung, Khu Phòng Thành, TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức phát quang, dọn dẹp môi trường tại khu vực sông biên giới đoạn từ mốc 1316 đến 1317.

Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô thu gom thực bì bên bờ sông phía Việt Nam.

Hoạt động này nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm thoát lũ, phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ sông và cải thiện môi trường sinh thái. Hai bên thống nhất phạm vi, phương pháp thực hiện, phối hợp giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai.

Việc phát quang được thực hiện theo nguyên tắc mỗi bên trên phần lãnh thổ của mình, bảo đảm không vượt biên giới, không làm thay đổi dòng chảy, không ảnh hưởng đến mốc quốc giới và công trình liên quan. Thực bì sau khi xử lý được thu gom, vận chuyển đúng quy định.

Lực lượng chức năng phía bên Trung Quốc dọn dẹp cây cối, cỏ dại.

Thông qua hoạt động phối hợp, hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân hai địa phương biên giới; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng các điều ước quốc tế, quy định pháp luật của mỗi nước và các thỏa thuận đã đạt được.