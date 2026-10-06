Brisbane chính thức ra mắt biểu trưng vẹt mào hồng cho Olympic và Paralympic 2032

Vẹt mào hồng đã vượt qua kangaroo, gấu koala và cò trắng ibis để trở thành biểu trưng của Olympic và Paralympic Brisbane 2032. Ngày 5/10, Ban tổ chức Brisbane 2032 chính thức công bố biểu trưng này, chỉ vài ngày sau khi phải tổ chức họp báo đột xuất để giải thích việc hình ảnh biểu trưng bị đăng tải sớm.

Biểu trưng Olympic là hình ảnh một con vẹt mào hồng, loài chim đặc trưng của Australia. Màu sắc được cách điệu theo hình ngọn lửa Olympic và Paralympic, trong khi hình dáng biểu trưng gợi liên tưởng đến bang Queensland, nơi đăng cai Thế vận hội.

Thị trưởng Brisbane Adrian Schrinner cho biết các biểu trưng là sự tôn vinh thành phố và lối sống tại đây, đồng thời phản ánh những nét đặc trưng của Brisbane như năng động, kiên cường, thân thiện và vui tươi.

Ban tổ chức cho biết các yếu tố văn hóa của cộng đồng First Nations cũng được đưa vào thiết kế. Trong văn hóa bản địa, vẹt mào hồng mang ý nghĩa của sự truyền tin, đồng thời là biểu tượng gắn kết con người với vùng đất, những câu chuyện và các nghi lễ. Các biểu trưng này được thiết kế riêng cho Olympic và Paralympic, trong khi linh vật của Đại hội thể thao sẽ được công bố vào thời điểm gần sự kiện hơn.

Thiết kế biểu trưng vô tình xuất hiện trong một video giới thiệu dự kiến phát sau lễ ra mắt chính thức. Video này được đăng nhầm trên kênh YouTube của sự kiện tối 2/10 và nhanh chóng bị gỡ, nhưng ảnh chụp màn hình đã lan truyền trên mạng xã hội. Phó Chủ tịch Brisbane 2032 Tim Mander và Giám đốc marketing Brent Hill cho rằng sự cố bất ngờ này đã tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực.

Chủ tịch Brisbane 2032 Andrew Liveris cho biết các biểu trưng sẽ góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của Đại hội thể thao, đồng thời khuyến khích mọi người trên thế giới tìm hiểu, đến thăm và đầu tư vào khu vực.

Olympic và Paralympic 2032 sẽ tập trung tại Brisbane, nhưng các địa phương khác ở Queensland, trong đó có Gold Coast và Sunshine Coast, cũng sẽ tổ chức các nội dung thi đấu.

Australia từng hai lần đăng cai Olympic mùa hè, tại Melbourne năm 1956 và Sydney năm 2000.