Mbappé lập cú đúp, Real Madrid thắng đậm Sevilla 4-1

Ngày 18/10 (theo giờ địa phương), Kylian Mbappé tỏa sáng với 2 bàn thắng, góp công giúp Real Madrid đánh bại Sevilla 4-1 trên sân Santiago Bernabeu trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga). Chiến thắng giúp đội bóng Hoàng gia vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tiếp tục bám đuổi Atletico Madrid và Barcelona.

Tiền đạo Kylian Mbappé của Real Madrid trong trận gặp Sevilla tại Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), ở Madrid (Tây Ban Nha), ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Dù thiếu vắng Vinícius Júnior do án treo giò, Real Madrid vẫn thể hiện sức mạnh tấn công trước Sevilla.

Phút 30, Arda Guler mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút hiểm hóc đưa bóng vào góc cao khung thành. Chỉ 7 phút sau, Mbappé nhân đôi cách biệt với pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt. Tiền đạo người Pháp khống chế bóng trong tư thế xoay người, vượt qua hậu vệ đối phương rồi đi bóng qua thủ môn Odysseas Vlachodimos trước khi dứt điểm ghi bàn.

Sang hiệp hai, Mbappé tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 63, nâng tỷ số lên 3-0 cho Real Madrid.

Sevilla nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và rút ngắn cách biệt nhờ pha lập công của Manu Bueno. Tuy nhiên, Yan Diomande ghi bàn ở phút 82, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Trận đấu cũng chứng kiến một tình huống gây tranh cãi trước bàn mở tỷ số. Trọng tài tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) để xem xét pha va chạm liên quan đến Peque của Sevilla, nhưng quyết định không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Real Madrid dù có dấu hiệu sử dụng cùi chỏ với đối phương.

Với 3 điểm giành được, Real Madrid vươn lên vị trí thứ 3 tại La Liga, kém Atletico Madrid 1 điểm và đội đầu bảng Barcelona 6 điểm. Trước đó, Barcelona đánh bại Real Betis 5-2 trong trận đấu ngày 17/10.

Đáng chú ý, Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục trong ngày Vinícius Júnior bắt đầu chấp hành án treo giò 4 trận. Cầu thủ người Brazil nhận án phạt sau hành vi kéo tóc đối phương và phản ứng gay gắt với trọng tài.

Màn trình diễn nổi bật của Mbappé tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tiền đạo người Pháp trên hàng công Real Madrid, đồng thời giúp đội bóng duy trì cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng La Liga.