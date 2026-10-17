Davidovich Fokina đánh bại Zverev, vào chung kết Shanghai Masters gặp Jodar

Tay vợt người Tây Ban Nha Alejandro Davidovich Fokina bất ngờ vượt qua Alexander Zverev, hạt giống số 1 của giải, với tỷ số 5-7, 6-4, 6-3 tại bán kết Shanghai Masters ngày 17/10, qua đó giành vé vào chung kết.

Alexander Zverev (Đức) chúc mừng Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) sau khi đối thủ giành chiến thắng trong trận bán kết đơn nam Giải quần vợt Shanghai Masters tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Davidovich Fokina, hạt giống số 25 của giải, vừa giành chức vô địch ATP 250 Chengdu Open tại Trung Quốc hồi tháng trước. Chiến thắng trước Zverev giúp anh lần thứ 2 trong sự nghiệp góp mặt ở chung kết một giải Masters, sau lần đầu tại Monte Carlo năm 2022, khi anh để thua trong trận tranh chức vô địch trên mặt sân đất nện.

Tại chung kết, Davidovich Fokina sẽ hướng tới danh hiệu thứ 3 trong năm, đồng thời cũng là danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp. Đối thủ của anh là tay vợt đồng hương Rafael Jodar, 20 tuổi.

Jodar cũng tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại nhà vô địch Shanghai Masters 2019 Daniil Medvedev với tỷ số 6-3, 6-4 để lần đầu tiên giành quyền vào chung kết một giải Masters.

Trong trận bán kết, Medvedev cứu thành công 3 điểm kết thúc trận đấu khi giao bóng ở thời điểm bị dẫn 3-5 trong set thứ hai, sau đó thắng game giao bóng này. Tuy nhiên, Jodar đã tận dụng tốt quyền giao bóng ở game tiếp theo để khép lại trận đấu. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha ghi điểm quyết định bằng cú thuận tay dọc dây, sau khi Medvedev thực hiện cú đập bóng trên lưới thiếu uy lực, tạo cơ hội thuận lợi cho đối thủ phản công.

Jodar, hạt giống số 12, đang hướng tới danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh giành chức vô địch đầu tiên trên mặt sân đất nện tại Giải Grand Prix Hassan II ở Marrakech, Maroc, hồi tháng 4.

Zverev thừa nhận sa sút thể lực

Ở trận bán kết diễn ra trước đó trong ngày 17/10, Zverev, hạt giống số 1 của giải và là tay vợt vừa chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới, khép lại set đầu tiên bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace).

Tuy nhiên, tay vợt người Đức nhanh chóng gặp khó khăn trong set thứ 2. Anh phải cứu 2 nguy cơ mất game giao bóng (break point) ở game thứ 4.

Davidovich Fokina sau đó giành break bằng cú trái tay hai tay dọc dây xuất sắc, qua đó cân bằng tỷ số set đấu. Sang set quyết định, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp giúp tay vợt Tây Ban Nha vươn lên dẫn 4-1.

"Hôm nay tôi thi đấu thiếu sức sống, ngay cả trong set đầu tiên dù đã giành chiến thắng. Khả năng phản xạ của tôi không tốt và tôi trả giao bóng khá tệ", Zverev thừa nhận.

Ở game thứ 8, khi giao bóng và bị dẫn 15-40, Zverev cứu thành công 2 điểm kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, Davidovich Fokina vẫn giữ được sự bình tĩnh và giành chiến thắng ở cơ hội thứ ba, sau khi Zverev không thể trả cú giao bóng xoáy cắt về phía thuận tay.

Zverev cho rằng khối lượng thi đấu lớn trong thời gian qua đã ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của anh. "Tôi cảm thấy mình thậm chí đã thi đấu tốt hơn kỳ vọng trong tuần này, xét đến số trận mà tôi phải trải qua. Tôi bước vào giải với sự mệt mỏi tích tụ, vì vậy tôi chấp nhận thất bại trước một đối thủ như hôm nay", tay vợt người Đức chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, Zverev sẽ tiếp tục tham dự giải ATP 500 tại Vienna (Áo), khởi tranh ngày 26/10. Tại đây, anh có thể chạm trán Carlos Alcaraz, tay vợt từng 7 lần vô địch Grand Slam.