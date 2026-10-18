Chelsea thắng Everton, Aston Villa và Fulham cùng giành 3 điểm

Ngày 17/10, Chelsea đánh bại Everton 2-0 tại vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 nhờ cú đúp của Pedro Neto. Trong khi đó, Aston Villa vượt qua Newcastle 1-0, còn Fulham giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Hull với tỷ số tương tự.

Thủ môn Emiliano Martinez của Chelsea (phải) gặp chấn thương trong trận đấu với Everton tại Giải Ngoại hạng Anh, ở thành phố Liverpool (Anh), ngày 17/10/2026. Ảnh: AP

Chelsea thắng Everton, thủ môn Martinez gặp chấn thương đầu

Trong chuyến làm khách trên sân Everton, Chelsea giành chiến thắng 2-0 nhờ hai pha lập công của Pedro Neto trong hiệp hai.

Chỉ 44 giây sau giờ nghỉ, Neto ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 90, tiền đạo này tận dụng bóng bật ra sau tình huống hàng phòng ngự Everton cản phá cú đá phạt để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này khiến Everton nhận thất bại đầu tiên sau bảy vòng đấu, đồng thời giúp Chelsea lần đầu giữ sạch lưới trong 9 tháng.

Tuy nhiên, trận đấu chứng kiến tình huống chấn thương nghiêm trọng của thủ môn Emiliano Martinez bên phía Chelsea. Trong một pha tranh chấp sau quả đá phạt, Martinez va chạm trực diện bằng đầu với hậu vệ Jarrad Branthwaite của Everton.

Đội ngũ y tế phải chăm sóc thủ môn này ngay trên sân trong khoảng 10 phút trước khi đưa anh rời sân bằng cáng và chuyển đến bệnh viện.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Chelsea Xabi Alonso cho biết Martinez vẫn tỉnh táo và các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của anh.

Aston Villa đánh bại Newcastle nhờ bàn thắng của Manzambi

Ở trận đấu cùng ngày, Aston Villa giành chiến thắng 1-0 trên sân St. James' Park của Newcastle nhờ pha lập công của tiền vệ Johan Manzambi.

Cầu thủ 21 tuổi người Thụy Sĩ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn thắng thứ 3 trong 4 trận gần nhất.

Đáng chú ý, Manzambi từng đứng trước cơ hội gia nhập Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau màn trình diễn nổi bật của cầu thủ này tại World Cup 2026, Newcastle đạt thỏa thuận chuyển nhượng với Freiburg nhưng không thống nhất được các điều khoản cá nhân với anh.

Manzambi sau đó chuyển đến Aston Villa và nhanh chóng khẳng định vai trò trong đội hình. Bàn thắng vào lưới Newcastle tiếp tục cho thấy giá trị của tiền vệ trẻ người Thụy Sĩ.

Fulham có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này

Trong khi đó, Fulham đánh bại Hull 1-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027.

Tiền vệ Alex Iwobi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 33, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm và thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng.

Chiến thắng này góp phần giảm bớt sức ép đối với huấn luyện viên Alvaro Arbeloa vừa tiếp quản Fulham trước mùa giải sau thời gian dẫn dắt Real Madrid.

Sau 7 vòng đấu, cuộc đua tại Ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra sôi động. Trong khi Chelsea và Aston Villa giành những chiến thắng quan trọng, Fulham bước đầu cải thiện tình hình sau giai đoạn khởi đầu khó khăn.