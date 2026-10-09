Bão Isaias khiến gần 63% sản lượng dầu ngoài khơi Vịnh Mexico phải ngừng khai thác

Để ứng phó với bão Isaias, các nhà sản xuất năng lượng Mỹ tại khu vực Vịnh Mexico đã tạm dừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng dầu và 1,1 tỷ feet khối (31,15 triệu m³) khí đốt tự nhiên mỗi ngày. Bão dự kiến đổ bộ khu vực ven biển phía nam bang Alabama và tây bắc bang Florida vào đêm 9/10 hoặc rạng sáng 10/10 (giờ địa phương).

Isaias là cơn bão đầu tiên đạt cấp cuồng phong trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ (MMA), lượng khai thác bị đình chỉ tương đương khoảng 63% sản lượng dầu và 57% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico.

Cơ quan này cho biết nhân sự tại 121 giàn khai thác đã được sơ tán, tương đương khoảng 33% trong tổng số 371 giàn có người vận hành. Ngoài ra, một số giàn khoan cũng được sơ tán nhân sự hoặc di chuyển khỏi vị trí để tránh đường đi của bão.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung, cùng những căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thế giới tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 8/10. Theo mô hình dự báo của công ty tư vấn Earth Science Associates, bão Isaias có thể khiến tổng sản lượng dầu tại Vịnh Mexico giảm khoảng 9 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với mức 7,1 triệu thùng bị ảnh hưởng do bão nhiệt đới Bertha hồi tháng 7/2026.

Tổ chức tư vấn năng lượng Energy Aspects ước tính khoảng 500.000 thùng công suất lọc dầu mỗi ngày, trong đó có nhà máy lọc dầu Pascagoula tại bang Mississippi, nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão.

Trước tình hình này, các tập đoàn năng lượng lớn như BP, Chevron, ENI, Murphy Oil và Shell đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bao gồm tạm dừng khai thác và sơ tán nhân viên tại các cơ sở ngoài khơi.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico hiện sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng dầu thô của Mỹ. Khu vực này cũng cung cấp trung bình khoảng 2,1 tỷ feet khối (59,47 triệu m³) khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

Isaias là cơn bão đầu tiên đạt cấp cuồng phong trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2026. Bão có khả năng tiếp tục mạnh lên khi tiến về phía bờ biển phía bắc Vịnh Mexico, trước khi đổ bộ khu vực ven biển gần ranh giới giữa bang Alabama và phần phía Tây vùng cán xoong Florida.