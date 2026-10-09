Bốn phi hành gia trở về Trái Đất sau 8 tháng trên vũ trụ

Ngày 8/10, bốn phi hành gia gồm Jessica Meir và Jack Hathaway của NASA, Sophie Adenot của Pháp và Andrey Fedyaev của Nga trở về Trái Đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau 8 tháng thực hiện nhiệm vụ. Họ trở về muộn hơn dự kiến 3 tuần do phi hành đoàn thay thế đến trạm chậm hơn kế hoạch vì tàu vũ trụ gặp sự cố cần sửa chữa.

Tàu vũ trụ của SpaceX đưa các phi hành gia trở về, đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương

﻿ ngoài khơi Los Angeles. Ảnh: AP

Tàu vũ trụ của SpaceX đưa các phi hành gia trở về, đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi Los Angeles. Sau 237 ngày trên quỹ đạo, Sophie Adenot lập kỷ lục về thời gian thực hiện nhiệm vụ liên tục trong không gian đối với một phi hành gia thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Trong thời gian làm nhiệm vụ, Jessica Meir thực hiện 4 chuyến đi bộ ngoài không gian, trong khi Sophie Adenot có 3 chuyến ra ngoài trạm để bảo trì và nâng cấp. ISS hiện còn 7 phi hành gia đến từ Mỹ, Nga và Canada.

Meir và các thành viên phi hành đoàn lên ISS hồi tháng 2 để thay thế 4 phi hành gia được đưa về Trái Đất sớm hơn kế hoạch sau khi một người trong số họ, phi hành gia NASA Mike Fincke, đổ bệnh. Đây là lần đầu tiên NASA phải sơ tán y tế trong 65 năm hoạt động bay có người lái.

Theo NASA, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2000, ISS đã đón 298 người đến từ 26 quốc gia. SpaceX dự kiến thực hiện chuyến tiếp tế cho ISS vào tuần tới, đưa lên trạm hơn 2.700 kg hàng hóa, trong đó có những tấm pin Mặt Trời cuối cùng trong chương trình bổ sung pin cho trạm, máy bơm nhà vệ sinh, bộ đồ đi bộ ngoài không gian, cùng trái cây tươi và các hàng hóa khác.