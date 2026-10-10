Cải thiện điều kiện học tập cho học sinh

Để chăm lo cho học sinh từ những điều nhỏ nhất, bên cạnh việc ban hành các chính sách đặc thù cho giáo dục, Quảng Ninh còn quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học.

Thành phố đã đặt mục tiêu hằng năm bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó chi đầu tư ít nhất 5%; ưu tiên quỹ đất, cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư cho giáo dục. Trong năm học 2025-2026, trên địa bàn thành phố triển khai đầu tư xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho 27 trường học, với tổng kinh phí 1.870 tỷ đồng. Đến nay, có 17/27 dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, còn 10 dự án đang triển khai xây dựng.

Cô giáo Đồng Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu) kiểm tra việc thi công công trình xây dựng trường mới.

Trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, là một trong các trường được đầu tư xây mới. Dự án đã đáp ứng mong mỏi từ nhiều năm nay của thầy trò, phụ huynh và người dân trên địa bàn. Công trình có tổng mức đầu tư trên 155 tỷ đồng, gồm 1 dãy hiệu bộ 4 tầng, 1 dãy phòng học 4 tầng, với 18 phòng học, nhiều phòng chức năng, 1 nhà tập đa năng, 1 vườn trải nghiệm, nhà để xe cùng hệ thống trang thiết bị phụ trợ... dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 3/2027.

Cô giáo Đồng Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Văn Hiếu, phường Hà Tu, chia sẻ: Tại cơ sở cũ, diện tích chật hẹp khiến không gian dành cho các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, rèn luyện của học sinh còn nhiều hạn chế. Ngôi trường mới được xây dựng trên diện tích hơn 3ha, với không gian rộng rãi và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hơn sẽ tạo điều kiện để nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một không gian học tập rộng rãi là điều mà nhiều thế hệ giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường THPT Vũ Văn Hiếu mong chờ từ lâu.

Để cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, thành phố Quảng Ninh đang triển khai lắp đặt miễn phí điều hòa tại các cơ sở giáo dục công lập. Chủ trương này không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, mà còn hướng tới bảo đảm công bằng trong giáo dục, để học sinh ở các địa bàn đều có thêm những điều kiện thuận lợi trong học tập.

Trường THPT Đông Thành (phường Đông Mai) là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên hoàn thành lắp đặt điều hòa cho các phòng học, với 23 thiết bị, tổng kinh phí 489 triệu đồng.

Việc đầu tư căn cứ nhu cầu thực tế, tận dụng những thiết bị còn sử dụng tốt, đồng thời thay thế điều hòa đã cũ, xuống cấp và bổ sung cho các phòng còn thiếu. Qua đó, vừa cải thiện điều kiện học tập cho học sinh, vừa bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Thầy giáo Trần Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thành, cho biết: Việc các phòng học được trang bị điều hòa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trường đã phân công cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp bảo quản, sử dụng hiệu quả, cùng chung tay gìn giữ cơ sở vật chất…

Giống như Trường THPT Đông Thành, nhiều cơ sở giáo dục cũng được bổ sung lắp đặt điều hòa; như: Trường THPT Hòn Gai được lắp 30 chiếc; Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương được lắp 40 chiếc; Trường THCS và THPT Quan Lạn được lắp 15 chiếc…

Trường TH-THCS Quang Hanh (phường Quang Hanh) được trang bị 17 điều hòa tại các phòng học, phòng chức năng, hoàn thành lắp đặt tháng 9/2026.

Được biết, UBND thành phố đã bổ sung kinh phí lắp đặt điều hòa (đợt 1 và đợt 2) cho các đơn vị, địa phương với tổng số tiền là 186,912 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục công lập đang tích cực triển khai mua sắm, lắp đặt điều hòa cho các lớp học.

Theo Sở GD&ĐT, đến ngày 4/10/2026 có 26/54 địa phương và 9/9 trường trực thuộc Sở GD&ĐT hoàn thành việc lắp đặt. Các địa phương và cơ sở giáo dục còn lại đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện việc mua sắm theo quy định.

Một thay đổi nhỏ trong mỗi lớp học nhưng lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong từng giờ lên lớp. Cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, khang trang chắc chắn sẽ giúp thầy cô thuận lợi hơn trong giảng dạy, học sinh có thêm điều kiện học tập, trải nghiệm trong một môi trường tốt hơn.