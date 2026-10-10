Sôi nổi tranh tài tại Đại hội TDTT

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã tạo nên một hành trình thể thao sôi động với những cuộc tranh tài quyết liệt, nhiều khoảnh khắc bứt phá và niềm vui chiến thắng. Từ phong trào cơ sở đến các môn thi đấu có tính chuyên môn cao, các VĐV đã thi đấu hết mình, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và khát vọng vươn lên.

Trên các sân đấu, đường chạy, nhiều môn thi diễn ra sôi nổi, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Qua đại hội, những nhân tố triển vọng tiếp tục được phát hiện, nhiều địa phương ghi dấu bằng lực lượng VĐV đồng đều và thành tích nổi bật. Từ những giọt mồ hôi, khoảnh khắc căng sức về đích, đến niềm vui chiến thắng, mỗi khuôn hình đều góp phần khắc họa sức sống của phong trào TDTT Quảng Ninh và tinh thần đoàn kết, vượt lên chính mình ở mỗi VĐV.

Không khí tranh tài sôi nổi tại Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, với sự góp mặt của đông đảo VĐV ở nhiều nội dung thi đấu.

Khoảnh khắc xuất phát đầy mạnh mẽ trên đường đua xanh, mở đầu những cuộc so tài về tốc độ và sức bền.

Từ làn nước đến đường chạy, cuộc đua tiếp tục bằng những bước chân gấp gáp. Mỗi lần trao gậy là sự tiếp nối của tốc độ, sự chính xác và tinh thần đồng đội gắn kết.

Không chỉ chạy nhanh hơn, các VĐV còn chinh phục những giới hạn cao hơn bằng sức bật, kỹ thuật và quyết tâm vượt qua chính mình ở môn điền kinh.

Tinh thần quyết tâm ấy tiếp tục trên sàn đẩy gậy, nơi mỗi cuộc so tài là sự giằng co giữa sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh của từng VĐV.

Ở những môn đối kháng, nhịp thi đấu càng trở nên căng thẳng, từng pha ra đòn đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và khả năng làm chủ thế trận.

Bên cạnh những màn đối đầu trực diện, võ cổ truyền mang đến một sắc thái khác với những động tác mạnh mẽ, đồng đều, tôn lên vẻ đẹp của kỹ thuật và tinh thần võ đạo.

Rời sàn đấu võ, sự quyết liệt được chuyển sang những đường bóng tốc độ, nơi phản xạ nhanh và độ chính xác quyết định từng điểm số.

Giữa nhịp tranh tài sôi động, bàn cờ trong môn thi đấu cờ vua đem đến một khoảng lặng đặc biệt. Ở đó, cuộc đấu diễn ra bằng sự tập trung, tính toán và bản lĩnh trước từng nước đi.

Và sau cùng, những tấm huy chương, chiếc cúp và niềm vui chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của các vận động viên, khép lại những cuộc tranh tài giàu cảm xúc