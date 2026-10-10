Sôi nổi tranh tài tại Đại hội TDTT

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã tạo nên một hành trình thể thao sôi động với những cuộc tranh tài quyết liệt, nhiều khoảnh khắc bứt phá và niềm vui chiến thắng. Từ phong trào cơ sở đến các môn thi đấu có tính chuyên môn cao, các VĐV đã thi đấu hết mình, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và khát vọng vươn lên.
Trên các sân đấu, đường chạy, nhiều môn thi diễn ra sôi nổi, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Qua đại hội, những nhân tố triển vọng tiếp tục được phát hiện, nhiều địa phương ghi dấu bằng lực lượng VĐV đồng đều và thành tích nổi bật. Từ những giọt mồ hôi, khoảnh khắc căng sức về đích, đến niềm vui chiến thắng, mỗi khuôn hình đều góp phần khắc họa sức sống của phong trào TDTT Quảng Ninh và tinh thần đoàn kết, vượt lên chính mình ở mỗi VĐV.