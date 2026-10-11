Cole Palmer gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2034, hướng tới các danh hiệu lớn

Cole Palmer đã ký hợp đồng mới với Chelsea, tiếp tục gắn bó với đội bóng Ngoại hạng Anh đến năm 2034.Thỏa thuận mới kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một năm. Trước đó, năm 2024, Palmer đã ký gia hạn hợp đồng đến năm 2033.

“Chelsea có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi nghĩ câu lạc bộ đang đi đúng hướng, vì vậy tôi rất vui khi ký hợp đồng mới”, Palmer chia sẻ trong thông báo của Chelsea ngày 10/10. Anh cho biết cuộc trao đổi với các ông chủ câu lạc bộ, giám đốc thể thao và huấn luyện viên đã giúp anh thêm tin tưởng vào định hướng của đội bóng.

Palmer cũng nhấn mạnh các cầu thủ đều có chung tham vọng chinh phục những danh hiệu lớn. Anh muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea, đóng vai trò quan trọng và cùng đội bóng giành nhiều danh hiệu.

Cầu thủ 24 tuổi có khởi đầu mùa giải ấn tượng với 4 bàn thắng sau 7 trận, qua đó được triệu tập trở lại đội tuyển Anh sau khi trước đó gây tranh cãi vì không có tên trong danh sách dự World Cup.

Tuy nhiên, Palmer đã xin rút khỏi đội tuyển Anh trước các trận đấu tại Nations League do vấn đề thể lực. Mùa trước, anh bị chấn thương háng nghiêm trọng. Huấn luyện viên đội tuyển Anh Thomas Tuchel sau đó nhận xét ngôi sao của Chelsea bỏ lỡ quá nhiều đợt tập trung vì chấn thương.

Palmer gia nhập Chelsea từ Manchester City năm 2023. Đến nay, anh đã đóng góp trực tiếp vào 91 bàn thắng bằng các pha lập công và kiến tạo sau 138 lần ra sân. Chelsea đánh giá Palmer đã khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới.

Trong màu áo Chelsea, Palmer đã góp công giúp đội bóng giành chức vô địch FIFA Club World Cup và UEFA Conference League.