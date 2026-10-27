Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” nhận hồ sơ đến hết ngày 12/11

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chính thức tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” với định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, quy mô tổ chức, tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi âm nhạc uy tín để tìm kiếm những giọng hát có bản sắc, mà còn góp phần phát triển đời sống âm nhạc và công nghiệp văn hóa của Thủ đô cũng như cả nước.

Mùa giải 2026 ghi nhận nhiều điểm mới nổi bật, trong đó đáng chú ý nhất là vòng sơ khảo đầu tiên được triển khai thông qua video dự thi gồm phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm và không chỉnh sửa kỹ thuật số hay hậu kỳ âm thanh, giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các tài năng trẻ trên cả nước và quốc tế ngay từ vòng đầu.

Thí sinh Nguyễn Thụy Hải Anh - SBD 224, đến từ Quảng Ninh, đã đoạt giải nhất ở phong cách nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2025.

Bên cạnh đó, cuộc thi mở rộng không gian thể hiện với bốn phong cách âm nhạc gồm Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại mở rộng (như Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát, EDM...) và sáng tạo, biểu diễn đa năng, cho phép thí sinh kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí hoặc vũ đạo.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 16 đến 30 tuổi và người nước ngoài từ đủ 16 đến 35 tuổi tính đến ngày 31/12/2026, có khả năng thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt mà không bắt buộc phải qua đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Thời gian nhận hồ sơ và video dự thi diễn ra đến hết ngày 12/11/2026 thông qua ba hình thức gồm gửi qua email, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 5, phường Láng, Hà Nội) và đăng ký trực tuyến tại website chính thức của cuộc thi.

Lịch trình các vòng tiếp theo bao gồm vòng bán kết diễn ra từ ngày 1/12 đến 3/12, các đêm chung kết phong cách tổ chức vào giữa tháng 12/2026; đêm chung kết xếp hạng và trao giải vào ngày 28/12/2026.

Tại cuộc thi gần nhất vào năm 2025, đại diện đến từ Quảng Ninh là Nguyễn Thụy Hải Anh, sinh năm 2009, tại phường Hồng Gai, hiện đang học trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đoạt giải Nhất ở phong cách nhạc nhẹ.