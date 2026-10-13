Netflix mua bản quyền phát sóng World Cup 2030 tại Tây Ban Nha

Ngày 13/10, Netflix thông báo đã mua bản quyền phát sóng độc quyền World Cup 2030 tại Tây Ban Nha, một trong những quốc gia đồng đăng cai giải đấu. Theo thỏa thuận, khán giả Tây Ban Nha vẫn có thể theo dõi miễn phí một số trận đấu trên một đài truyền hình quốc gia, trong đó có toàn bộ các trận của đội tuyển nước này, đương kim vô địch thế giới.

World Cup 2030 sẽ được tổ chức trên 6 quốc gia là Uruguay, Argentina, Paraguay, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morổcco. (Ảnh minh họa do AI tạo dựng).

Theo thông báo của Netflix, nền tảng này sẽ phát trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2030, giải đấu quy tụ 48 đội tuyển. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc sẽ đồng đăng cai giải đấu sau khi ba trận mở màn diễn ra tại Nam Mỹ.

Netflix không công bố giá trị thỏa thuận. Trước đó, Đài truyền hình công cộng Tây Ban Nha (RTVE) đã mua bản quyền phát sóng 104 trận đấu của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ với mức giá được truyền thông đưa tin là khoảng 55 triệu euro (61,6 triệu USD).

World Cup 2030 đánh dấu 100 năm ra đời của giải vô địch bóng đá thế giới. Nhân dịp này, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tổ chức ba trận đấu tại Uruguay, Argentina và Paraguay, mỗi quốc gia đăng cai một trận. Uruguay là nước chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930.

Sau các trận đấu tại Nam Mỹ, giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra ở Nam Âu và Bắc Phi.

Đây là thỏa thuận bản quyền phát sóng lớn đầu tiên của Netflix đối với một kỳ World Cup bóng đá nam. Trước đó, năm 2024, nền tảng này đã đạt thỏa thuận với FIFA về bản quyền phát sóng World Cup nữ 2027 và 2031 tại Mỹ.

Dự kiến trong tháng tới, FIFA sẽ xác nhận Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica là các quốc gia đồng đăng cai World Cup nữ 2031.

FIFA thường ưu tiên các đài truyền hình công cộng khi phân phối bản quyền World Cup nhằm tiếp cận lượng khán giả lớn nhất. Vì vậy, thỏa thuận giữa FIFA và Netflix tại Tây Ban Nha vẫn bảo đảm quyền tiếp cận miễn phí đối với một số trận đấu.

Netflix cho biết, theo thỏa thuận, khán giả Tây Ban Nha có thể xem miễn phí ít nhất một trận trong mỗi ngày thi đấu.

Một đài truyền hình quốc gia phát sóng miễn phí sẽ được quyền truyền hình một số trận đấu, bao gồm toàn bộ các trận của đội tuyển Tây Ban Nha, hai trận bán kết và trận chung kết.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Maroc đang cạnh tranh quyền đăng cai trận chung kết World Cup 2030. Theo các phương án đang được xem xét, trận chung kết có thể diễn ra tại sân Santiago Bernabeu của câu lạc bộ Real Madrid ở Tây Ban Nha hoặc sân King Hassan II với sức chứa 115.000 chỗ ngồi, hiện đang trong quá trình xây dựng gần thành phố Casablanca của Maroc.