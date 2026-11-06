EU cáo buộc thuật toán đề xuất video của TikTok vi phạm quy định về dịch vụ kỹ thuật số

Ngày 6/11, Ủy ban châu Âu (EC) cáo buộc TikTok vi phạm các quy định về dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), do thuật toán liên tục đề xuất video theo sở thích người dùng, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần và nhận thức về hình thể.

Biển hiệu TikTok trên nóc tòa nhà của hãng tại Culver City, bang California, ngày 3/12/2024. Ảnh: AP

Theo kết luận sơ bộ của EC, TikTok phải điều chỉnh thiết kế bảng tin “Dành cho bạn” (For You), nhằm tăng quyền kiểm soát của người dùng đối với các nội dung được đề xuất.

Cơ quan quản lý EU cho rằng TikTok chưa đánh giá đầy đủ những rủi ro từ thuật toán liên tục đề xuất video dựa trên lịch sử xem và tương tác của người dùng. Cơ chế này có thể tạo ra hiệu ứng “rabbit hole” (hố thỏ), khiến người dùng ngày càng bị cuốn sâu vào vòng lặp các nội dung tương tự, khó dừng xem hoặc chuyển sang chủ đề khác, ngay cả khi những nội dung đó có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần.

Đáng chú ý, cơ chế trên có thể liên tục đề xuất những video liên quan đến giảm cân, các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc những chủ đề nhạy cảm khác, ngay cả khi các nội dung này có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý người xem.

Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ Henna Virkkunen cho biết, mỗi khi người dùng lướt xem hoặc nhấn thích một video, thuật toán TikTok lại tiếp tục đề xuất những nội dung tương tự, khiến họ ngày càng bị cuốn sâu vào vòng lặp khó kiểm soát.

Bà nhấn mạnh, các kết luận sơ bộ một lần nữa cho thấy TikTok cần tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dùng, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Mặc dù TikTok đã triển khai một số công cụ, như nút “Không quan tâm” (Not interested), nhằm hạn chế việc đề xuất nội dung không mong muốn, EC đánh giá những biện pháp này chưa đủ hiệu quả để giảm tần suất xuất hiện của các nội dung có nguy cơ gây hại.

Các cơ quan quản lý châu Âu yêu cầu TikTok điều chỉnh bảng tin “Dành cho bạn” theo hướng ưu tiên hơn những lựa chọn do người dùng chủ động thiết lập, giảm phụ thuộc vào thời lượng xem video khi xác định nội dung đề xuất, đồng thời tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các công cụ kiểm soát.

Theo quy trình của EU, TikTok có quyền giải trình đối với các kết luận sơ bộ trước khi EC ban hành quyết định cuối cùng. Nếu xác định có vi phạm, nền tảng này có thể phải chịu mức phạt lên tới 6% tổng doanh thu hằng năm.

Động thái trên nằm trong chuỗi biện pháp tăng cường giám sát TikTok theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU, trong đó quy định trách nhiệm của các nền tảng công nghệ đối với nội dung, thiết kế dịch vụ và việc bảo vệ người dùng, kèm theo các chế tài tài chính nghiêm khắc.

EC bắt đầu điều tra khả năng TikTok vi phạm DSA từ hơn 2 năm trước. Trong năm 2026, cơ quan này đã công bố 2 nhóm kết luận sơ bộ khác, cáo buộc TikTok sử dụng các tính năng thiết kế có khả năng gây nghiện, khiến trẻ em sử dụng nền tảng một cách khó kiểm soát, đồng thời chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

Các kết luận mới tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với TikTok trong việc điều chỉnh thuật toán đề xuất nội dung, bảo đảm quyền lựa chọn của người dùng và hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần.