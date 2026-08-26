Học sinh Quảng Ninh giành quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng măng non tỏa sáng 2026

Học sinh Nguyễn Dư Vân, lớp 8.1, TTrường TH, THCS và THPT Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UK Academy vừa xuất sắc giành ngôi quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng măng non tỏa sáng 2026 với phần thi ở hạng mục vũ đạo. Thành tích này tiếp tục ghi dấu hành trình nổi bật của học sinh Quảng Ninh trên nhiều sân chơi nghệ thuật và thể thao.

Em Nguyễn Dư Vân, Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UK Academy giành ngôi quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng măng non tỏa sáng 2026. Ảnh nhà trường cung cấp

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng măng non tỏa sáng 2026 với chủ đề “Vươn cao Việt Nam” vừa được tổ chức tại Hưng Yên, quy tụ 31 thí sinh nhí xuất sắc trên toàn quốc. Các thí sinh tranh tài ở nhiều lĩnh vực như ca hát, nhảy múa, trình diễn, MC, người mẫu, nhạc cụ và các loại hình biểu diễn sáng tạo.

Cuộc thi này dành cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi, được tổ chức với quy mô toàn quốc. Chương trình do 9 Talent phối hợp Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của chuyên mục Măng non tỏa sáng, Báo Thiếu niên Tiền phong Thứ Bảy.

Nguyễn Dư Vân thi hạng mục vũ đạo. Ảnh nhà trường cung cấp

Được biết, trước khi giành ngôi quán quân Cuộc thi Tìm kiếm tài năng măng non tỏa sáng 2026, Nguyễn Dư Vân đã có quá trình rèn luyện, tham gia, đạt nhiều thành tích tại các sân chơi nghệ thuật, thể thao dành cho thiếu nhi như: Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Vietnam National Art Festival 2026; Giải Nhì Tinh hoa vũ đạo nhí 2026; Quán quân Teen Angel - Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026; danh hiệu Vũ công nhí xuất sắc nhất và Giải Chiến sĩ Quả cảm - Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026.