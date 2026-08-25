Trao chứng chỉ tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Sáng 25/8, tại phường Vàng Danh, Trường Đại học Hạ Long tổ chức lễ tổng kết khóa đào tạo và trao chứng chỉ tiếng Việt cho 108 lưu học sinh Lào khóa 14, năm 2026.

Đại diện Ban giám hiệu Trường Đại học Hạ Long và lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao thưởng cho lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc.

Khoá đào tạo diễn ra trong 10 tháng. Nhà trường triển khai đào tạo theo chương trình tiếng Việt từ bậc 1 đến bậc 4, với tổng cộng 960 tiết/lớp; bố trí 100% giảng viên bộ môn Ngữ văn và Tiếng Việt cho người nước ngoài thuộc khoa Sư phạm tham gia giảng dạy.

Trong năm học này, các em lưu học sinh Lào K14 duy trì tinh thần học tập tích cực, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa và giao lưu văn hóa.

Bên cạnh nội dung lý thuyết trên lớp, giảng viên tích cực tổ chức các tiết luyện nói kết hợp giữa lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam. Đồng thời, triển khai một số hình thức học tập theo nhiệm vụ như: Xây dựng video theo chủ đề, thực hành vai trò phát thanh viên, người dẫn chương trình thời tiết và các hoạt động giao tiếp tương tự.

Các lưu học sinh Lào nhận chứng chỉ tiếng Việt tại buổi lễ tổng kết.

Qua đó, người học có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt, tăng cường giao lưu và nâng cao tính chủ động trong học tập.

Kết thúc khoá đào tạo, 102 lưu học sinh (trên tổng số 108 em) đạt năng lực tiếng Việt từ bậc 4 trở lên, theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đủ điều kiện để học tiếp bậc đại học ở Việt Nam.

Theo đó, 22 lưu học sinh Lào lựa chọn học tiếp tại Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 80 em lựa chọn học tiếp các chuyên ngành tại Trường Đại học Hạ Long.

Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho 20 lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026.

Được biết, từ năm 2012 đến năm nay, Trường Đại học Hạ Long đã tổ chức 14 khóa đào tạo và cấp chứng nhận tiếng Việt cơ sở cho người nước ngoài đến từ: Lào, Nhật Bản, Trung Quốc…