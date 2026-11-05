Quyết tâm từ các địa phương

Bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 13% trở lên trong năm 2026, các địa phương của Quảng Ninh đang chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những giải pháp cụ thể từ cơ sở góp phần khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đầu tháng 10/2026, Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain của Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam) được khánh thành tại KCN Hải Hà (xã Quảng Hà), sau hơn 1 năm triển khai. Với tổng vốn đầu tư 381 tỷ đồng (15 triệu USD), công suất thiết kế khoảng 42 triệu m² vải/năm, tương đương 8.400 tấn vải nhuộm màu/năm, dự án bổ sung năng lực sản xuất mới, tạo việc làm và tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng dệt may. Đây cũng là nguồn lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố năm 2026 đạt 26,3%.

Sản xuất sản phẩm vải dệt tại Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam).

Xác định công nghiệp là động lực phát triển chủ lực, xã Quảng Hà đang tập trung thu hút các dự án quy mô, công nghệ hiện đại, định hướng xây dựng khu công nghiệp Hải Hà trở thành khu công nghiệp xanh, thông minh, hướng tới mô hình không phát thải carbon. Các lĩnh vực được ưu tiên thu hút gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh, logistics và chuyển đổi số.

Theo ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn duy trì ổn định; các doanh nghiệp cơ bản bảo đảm kế hoạch, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đến hết tháng 9/2026, tổng giá trị sản xuất khu vực công nghiệp - xây dựng của xã đạt trên 18.300 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thêm năng lực sản xuất mới.

Cùng với phát triển công nghiệp, Quảng Ninh chú trọng khai thác các động lực từ đầu tư công, thương mại, dịch vụ và kinh tế tư nhân. Tại phường Quảng Yên, việc tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và chuẩn bị quỹ đất công nghiệp đang được triển khai đồng bộ.

Hiện phường được giao làm chủ đầu tư 41 dự án đầu tư công, trong đó 24 dự án đã hoàn thành, 13 dự án đang thi công, số còn lại đang hoàn thiện thủ tục triển khai. Tiến độ các công trình được đẩy nhanh nhằm sớm đưa nguồn vốn đầu tư vào thực tiễn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Lãnh đạo phường Quảng Yên làm việc với Sở Công Thương khảo sát địa điểm xây dựng cụm công nghiệp Quảng Yên. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trong 10 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước đạt 7.064 tỷ đồng, bằng 83,42% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước đạt 114,812 tỷ đồng, bằng 91% dự toán. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định. Địa phương đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì, mở rộng sản xuất; đồng thời hoàn thiện thủ tục thành lập hai cụm công nghiệp Quảng Yên và Yên Hưng, tạo thêm quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 13% trở lên, phường Quảng Yên đang rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại 3 dự án chậm tiến độ; đôn đốc thi công, hoàn thiện nghiệm thu, thanh toán các công trình đã hoàn thành, bảo đảm vốn đầu tư công sớm chuyển hóa thành giá trị thực tế.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: Trong 2 tháng cuối năm, địa phương tập trung điều hành quyết liệt, bám sát tiến độ từng nhiệm vụ; tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách. Cùng với đó, phường tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển; đẩy nhanh thủ tục thành lập hai cụm công nghiệp Quảng Yên và Yên Hưng để thu hút thêm nguồn lực.

Sự chủ động, quyết liệt của các địa phương trong khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư và tháo gỡ điểm nghẽn đang góp phần khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa phát triển. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh tạo thêm động lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.