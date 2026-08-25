Khát vọng nhiều thế hệ

Trung ương thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng đất mỏ anh hùng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình sau bốn thập kỷ đổi mới với những bước chuyển mình mạnh mẽ, mà còn là kết tinh của khát vọng vươn lên được bồi đắp qua nhiều thế hệ, của tầm nhìn chiến lược, tinh thần dám đổi mới và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng hơn 1,5 triệu người dân Quảng Ninh.

Từ ước mơ của những người đi trước...

Khi chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh được thông qua, nhiều người dân Vùng mỏ đã đón nhận thông tin ấy với niềm tự hào và xúc động. Đối với những người đã đi qua những năm tháng gian khó, chứng kiến từng bước chuyển mình của quê hương, đây là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình bền bỉ vượt khó, cho khát vọng vươn lên được bồi đắp qua nhiều thế hệ và nay đã trở thành hiện thực.

Nhìn lại chặng đường ấy, mỗi công trình, mỗi đổi thay đều là minh chứng sinh động cho sức vươn của vùng đất mỏ. Những tuyến cao tốc hiện đại kết nối liên vùng, những cây cầu vượt cửa biển, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hệ thống cảng biển, khu kinh tế, khu đô thị mới... đã mở ra diện mạo của một Quảng Ninh năng động và hội nhập. Quan trọng hơn, địa phương đã từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng, từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên sang phát triển xanh, lấy dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và kinh tế biển làm những động lực tăng trưởng chủ đạo. Chính nền tảng ấy đã tạo nên vị thế và tầm vóc mới của Quảng Ninh trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ, đảng viên cao tuổi khu 2 (phường Hạ Long) tìm hiểu thông tin về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh.

Đối với những người thợ mỏ đã dành cả tuổi trẻ dưới những tầng than sâu, niềm vui hôm nay càng trở nên đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Thắng (72 tuổi, cựu công nhân ngành Than, phường Cẩm Phả) xúc động chia sẻ: Ngày chúng tôi còn đi làm chỉ mong Vùng mỏ bớt khó khăn, con cháu có cuộc sống tốt hơn. Hôm nay nhìn Quảng Ninh phát triển từng ngày và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi thấy những hy sinh, vất vả của bao thế hệ đã được đền đáp. Đó là niềm tự hào rất lớn của người thợ mỏ.

Những thành quả ấy không chỉ được đo bằng những con số về tăng trưởng, quy mô kinh tế hay hạ tầng hiện đại, mà còn được ghi dấu trong cảm nhận của những người đã gắn bó, chứng kiến từng bước chuyển mình của vùng đất này.

Không sinh ra trên mảnh đất Quảng Ninh nhưng hơn bốn mươi năm gắn bó, ông Nguyễn Duy Tiều (79 tuổi, phường Hà Tu), quê gốc Hưng Yên, cũng coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Ông vẫn nhớ những ngày đầu ra Vùng mỏ lập nghiệp vào đầu những năm 1980, khi giao thông còn nhiều cách trở, đô thị còn nhỏ bé, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Qua từng năm tháng, ông chứng kiến từng con đường được mở rộng, những cây cầu mới nối liền đôi bờ, những khu đô thị hiện đại hình thành và chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.

Ông chia sẻ: "Tôi không phải người Quảng Ninh, nhưng hơn nửa cuộc đời đã gắn bó với mảnh đất này. Chứng kiến Quảng Ninh từ một tỉnh còn nhiều gian khó trở thành địa phương phát triển hàng đầu cả nước, hôm nay lại đón dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi thực sự rất xúc động. Thành quả ấy là công sức của biết bao thế hệ cán bộ, công nhân và nhân dân đã chung sức gây dựng. Tôi tin con cháu chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn trong một đô thị ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Nhân dân thôn Nà Luông (xã Lục Hồn) phấn khởi đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp lại thôn, bản trên địa bàn và Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều người đang sinh sống trên mảnh đất Quảng Ninh hôm nay. Dù là người con sinh ra từ vùng than hay những người đến đây lập nghiệp rồi coi Quảng Ninh là quê hương thứ hai, tất cả đều cảm nhận rõ những đổi thay của địa phương qua từng giai đoạn phát triển. Bởi vậy, việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là niềm tự hào của riêng một thế hệ, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của cả một vùng đất đã luôn nỗ lực vượt lên chính mình.

Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của tỉnh với diện tích hơn 6.231km², dân số trên 1,5 triệu người; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 81%; được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I vào tháng 6/2026, hoàn thành điều kiện quan trọng trong lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương. Những dấu mốc ấy phản ánh không chỉ sự lớn mạnh về quy mô mà còn là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài về quy hoạch, hạ tầng, chất lượng quản trị và tầm nhìn phát triển.

...đến kỳ vọng của hôm nay và tương lai

Nếu thế hệ đi trước tự hào vì được chứng kiến hành trình đổi thay của quê hương thì thế hệ hôm nay lại nhìn thấy trước mắt mình một không gian phát triển rộng mở hơn bao giờ hết. Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ mang ý nghĩa nâng tầm vị thế, mà còn mở ra những cơ hội mới để thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Quảng Ninh mùa hoa phất dụ nở

Là cán bộ công nghệ thông tin đang làm việc tại Khu kinh tế Vân Đồn, chị Lê Thị Mai Anh chia sẻ: "Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh thu hút mạnh hơn các tập đoàn công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều chúng tôi mong đợi không chỉ là thêm nhiều việc làm mà còn là một môi trường sáng tạo để người trẻ có thể nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển ngay trên chính quê hương mình".

Ở vùng cao Bình Liêu, anh Chíu Chăn Sáng, người dân tộc Dao, gửi gắm niềm tin vào một giai đoạn phát triển đồng đều hơn giữa các vùng miền. Anh kỳ vọng: Việc nâng tầm vị thế của Quảng Ninh sẽ tạo thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản. Điều bà con mong muốn nhất là khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng tiếp tục được thu hẹp, để người dân vùng cao có điều kiện sống tốt hơn, con em được học tập đầy đủ và có cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương.

Chị Trần Thị Thanh Thủy (áo dài trắng) cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường 30/10 nhân dịp về thăm Hạ Long Tết Nguyên đán 2026.

Là một người con sinh ra và lớn lên tại Hạ Long nhưng nhiều năm sinh sống và làm việc xa quê, chị Trần Thị Thanh Thủy cho biết, mỗi lần trở về đều cảm nhận rất rõ sự thay đổi của Quảng Ninh. Từ những tuyến cao tốc hiện đại, hệ thống cầu, cảng, sân bay đến diện mạo đô thị ngày càng văn minh, tất cả đều khiến chị thêm tự hào về quê hương mình. "Lần nào trở về tôi cũng thấy Quảng Ninh đẹp hơn, hiện đại hơn. Khi nghe tin quê hương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi thực sự xúc động. Với những người con xa quê như chúng tôi, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để luôn hướng về quê hương, mong muốn được đóng góp, dù bằng những việc nhỏ nhất, cho sự phát triển của mảnh đất mình đã sinh ra".

Không chỉ người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng nhìn thấy cơ hội lớn từ dấu mốc lịch sử này. Ông Lê Như Thiều, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cho rằng với lợi thế cửa khẩu quốc tế, hệ thống cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển, Quảng Ninh sẽ có thêm điều kiện thu hút các dự án quy mô lớn, hình thành những động lực tăng trưởng mới và tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế.

Từ người thợ mỏ đã nghỉ hưu, người dân miền núi, doanh nhân, người trẻ đến những người con xa quê, mỗi người có một góc nhìn, một kỳ vọng riêng nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào tương lai phát triển của Quảng Ninh. Điều đó cho thấy quyết sách của Trung ương không chỉ được đón nhận bằng niềm vui và sự tự hào, mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc khu Cô Tô dù là đơn vị hành chính ở xa đất liền, nhưng hạ tầng đã được quan tâm đầu tư, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Thành phố Quảng Ninh trong tương lai sẽ không chỉ là một đơn vị hành chính mới, mà còn là biểu tượng của một vùng đất luôn biết vượt lên chính mình để phát triển. Từ truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", Quảng Ninh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng đổi mới, sáng tạo và hội nhập, xây dựng một đô thị biển xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống; đồng thời khẳng định vai trò là cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, cửa ngõ giao thương quốc tế và động lực phát triển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước. Hành trình phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với nền tảng đã được vun đắp suốt hơn sáu thập niên cùng sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và hơn 1,5 triệu người dân, Quảng Ninh đang có đầy đủ niềm tin và khát vọng để viết tiếp một chương phát triển mới, xứng đáng với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương.