Làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ làm thay đổi bản đồ chính trị Mỹ

Ngày 4/11 (giờ địa phương), kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cho thấy những thay đổi lớn trong bản đồ chính trị nước này, khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại hàng loạt bang vốn được coi là thành trì vững chắc của đảng Cộng hòa. Diễn biến này đặt ra câu hỏi về xu hướng lựa chọn chính trị của cử tri Mỹ trong những cuộc bầu cử sắp tới.

Bác sĩ Amy Acton, ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử chức Thống đốc bang Ohio, giơ hai tay khi phát biểu tại sự kiện trong đêm bầu cử ở thành phố Columbus, bang Ohio (Mỹ), ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11/2026 đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tương quan quyền lực tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa tiếp tục nắm quyền hành pháp dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump.

Cục diện này hình thành thế chính trị mà hai đảng kiểm soát các nhánh quyền lực khác nhau, có thể tác động đến quá trình xây dựng và thông qua các chính sách, phân bổ ngân sách cũng như triển khai chương trình nghị sự của chính quyền liên bang trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ tổng thống.

Đáng chú ý, tại các bang Kansas, South Carolina, Texas, Ohio và Iowa, nơi ông Donald Trump từng giành chiến thắng với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, cử tri đã chuyển sang ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ và một số vị trí thống đốc bang.

Kết quả này đặt ra câu hỏi liệu sự thay đổi trong lựa chọn của cử tri có phản ánh xu hướng chính trị lâu dài, hay chỉ mang tính tạm thời do mức độ ủng hộ đối với chính quyền Tổng thống Trump suy giảm và những lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng. Dù nguyên nhân là gì, kết quả bầu cử cũng cho thấy đảng Cộng hòa cần xem xét lại chiến lược tranh cử tại những bang mà đảng này từng có ưu thế rõ rệt.

Tại Kansas, ứng cử viên đảng Dân chủ Adam Hamilton giành chiến thắng trước Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1932 một ứng cử viên đảng Dân chủ giành ghế Thượng viện Mỹ tại bang này.

Tại South Carolina, bác sĩ nhi khoa Annie Andrews của đảng Dân chủ vượt qua Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Darline Graham. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 đảng Dân chủ giành được một ghế Thượng viện Mỹ tại bang này.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, nhận định kết quả bầu cử phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu đại diện chính trị tại Thượng viện.

Đáng chú ý, tại Texas, đảng Dân chủ giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua quan trọng. Ông James Talarico vượt qua ứng cử viên Ken Paxton trong cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ; bà Gina Hinojosa giành chiến thắng trước Thống đốc đương nhiệm Greg Abbott; bà Vikki Goodwin vượt qua Phó Thống đốc Dan Patrick; trong khi ông Nathan Johnson giành chiến thắng trước ông Mayes Middleton trong cuộc đua chức Tổng chưởng lý bang.

Trước cuộc bầu cử lần này, đảng Dân chủ chưa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp toàn bang tại Texas kể từ năm 1994.

Trong một tuyên bố, Phó Thống đốc Texas Dan Patrick thừa nhận kết quả bầu cử phản ánh xu hướng gia tăng ủng hộ đối với đảng Dân chủ tại Texas và trên phạm vi toàn quốc.

Tại Iowa, các ứng cử viên đảng Dân chủ Rob Sand và Josh Turek lần lượt giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử thống đốc bang và Thượng viện Mỹ.

Ở Ohio, bà Amy Acton giành chiến thắng trong cuộc đua chức thống đốc, trong khi ông Sherrod Brown vượt qua Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jon Husted để trở lại Thượng viện Mỹ. Trước đó, ông Brown đã thất bại trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Bernie Moreno trong cuộc bầu cử năm 2024.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới đảng Dân chủ, ghi nhận những nỗ lực tranh cử và bày tỏ mong muốn hợp tác vì lợi ích quốc gia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CBS News, ông Trump khẳng định sẵn sàng phối hợp với đảng Dân chủ trong thời gian tới. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng kết quả bầu cử không phản ánh sự đánh giá của cử tri đối với cá nhân ông, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình nghị sự của chính quyền.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cho thấy những điều chỉnh đáng chú ý trong tương quan ủng hộ giữa hai đảng tại một số bang của Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu xu hướng này có duy trì trong dài hạn và ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chính trị Mỹ trước các kỳ bầu cử tiếp theo.