Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành thêm ghế Thượng viện quan trọng

Ngày 3/11 (giờ địa phương), cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 để lựa chọn các thành viên Quốc hội. Kết quả bước đầu cho thấy đảng Dân chủ giành thêm một ghế Thượng viện tại bang Bắc Carolina, đồng thời giữ được hai ghế quan trọng tại Georgia và New Hampshire.

Nhân viên phụ trách bầu cử Heather Russell (bên phải) hướng dẫn một cử tri tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm Giải trí Nolensville, thị trấn Nolensville, bang Tennessee, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump sau gần 2 năm cầm quyền. Cử tri Mỹ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và khoảng 1/3 số ghế Thượng viện, qua đó quyết định tương quan lực lượng giữa 2 đảng tại Quốc hội trong 2 năm tiếp theo.

Trước cuộc bầu cử, đảng Cộng hòa kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Để giành lại thế đa số, đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 3 ghế tại Hạ viện và 4 ghế tại Thượng viện so với số ghế đang nắm giữ. Nếu giành quyền kiểm soát 1 hoặc cả 2 viện, đảng Dân chủ có thể tăng cường giám sát chính quyền và hạn chế khả năng triển khai một số chính sách của Tổng thống Trump.

Trong các kết quả đầu tiên, đảng Dân chủ giành chiến thắng đáng chú ý tại Bắc Carolina. Cựu Thống đốc Roy Cooper đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Michael Whatley, qua đó giành một ghế Thượng viện trước đây thuộc đảng Cộng hòa. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ tiến thêm một bước trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách về số ghế tại Thượng viện.

Tại Georgia, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff tái đắc cử sau khi vượt qua đối thủ Mike Collins của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Dân chủ Chris Pappas đánh bại cựu Thượng nghị sĩ John E. Sununu tại New Hampshire, giữ lại chiếc ghế mà Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của đảng Dân chủ để trống sau khi quyết định nghỉ hưu.

Khác với chiến thắng tại Bắc Carolina, kết quả ở Georgia và New Hampshire không làm tăng số ghế của đảng Dân chủ, nhưng giúp đảng này bảo vệ lực lượng hiện có, tránh để đảng Cộng hòa gia tăng cách biệt tại Thượng viện.

Sau những kết quả trên, sự chú ý tiếp tục hướng tới các cuộc đua Thượng viện tại Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio và Texas. Đây là những bang có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương quan lực lượng giữa hai đảng. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát Hạ viện diễn ra tại nhiều khu vực bầu cử trên toàn nước Mỹ.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ lo ngại về tình hình kinh tế và đời sống. Theo khảo sát AP Voter Poll, khoảng 75% cử tri cho biết họ không hài lòng hoặc tức giận trước tình hình đất nước, trong khi khoảng 80% nhận định lạm phát gây khó khăn tài chính cho gia đình. Chi phí sinh hoạt, tình trạng nền dân chủ và tham nhũng trong chính quyền là những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến quyết định bỏ phiếu.

Khảo sát cũng ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng lựa chọn của cử tri trẻ. Khoảng 70% cử tri dưới 30 tuổi cho biết họ ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ tại khu vực bầu cử Hạ viện của mình. Tuy nhiên, nhóm tuổi này chỉ chiếm khoảng 10% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, phần nào hạn chế tác động của sự chuyển dịch đối với kết quả chung.

Hiện nhiều bang vẫn tiếp tục kiểm phiếu và chưa có kết quả cuối cùng về quyền kiểm soát hai viện Quốc hội. Diễn biến cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục duy trì thế đa số tại Quốc hội hay đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện, qua đó tác động đến việc thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.