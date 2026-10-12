Lặng thầm lan tỏa yêu thương

Có những người không đứng nơi ánh đèn, nhưng lặng lẽ thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa những mùa đông đời người. Chị Lê Thị Ninh (47 tuổi, phường Hà Tu), Phó Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là người như thế. Dù công việc bộn bề, nhiều năm qua chị vẫn dành thời gian chăm lo, trợ giúp người yếu thế trong và ngoài thành phố.

Chị Lê Thị Ninh chia sẻ: Hạt giống thiện lành ấy được gieo từ người thầy của tôi là Thượng tọa Thích Trí Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy thường xuyên giúp đỡ người khó khăn, dẫn dắt mọi người sống hướng thiện, nhất là trong những đợt cứu trợ thiên tai. Nhìn thầy làm, tôi nhận ra thiện nguyện là trách nhiệm của chính mình, với mong ước giản dị: Ai cũng ấm no, ổn định. Bởi thế, từ ngày về quê hương Quảng Ninh, tôi chưa lúc nào rời xa con đường ấy.

Chị Lê Thị Ninh (người giơ tay) cùng các em học sinh tham gia rước đèn Trung thu tại thôn đảo Ngọc Vừng, đặc khu Vân Đồn, tháng 9/2026.

Để việc thiện quy củ, hiệu quả, chị Lê Thị Ninh tham gia Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT-TMC) thành phố (nay là Hội Chữ thập đỏ thành phố). Năm 2016, Nhóm từ thiện Huệ Thảo ra đời, chị Ninh là trưởng nhóm. Ban đầu, nhóm có 10 thành viên, ở nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau. Điều gắn kết họ là tình thương yêu và mong muốn sẻ chia với phụ nữ yếu thế, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo, nhất là những người chịu thiên tai.

Từ đó, mỗi năm nhóm cùng Hội Bảo trợ NKT-TMC thành phố trao hàng nghìn suất quà Tết đến hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Các chương trình “Ấm lửa ngày xuân”, “Cho em mùa đông ấm” đã quen thuộc với nhiều gia đình. Có những món quà nhỏ mà chạm đến trái tim: hàng trăm chiếc đài radio để người khiếm thị “nhìn” thế giới bằng đôi tai; những bao gạo, chiếc áo ấm cho trẻ em nghèo vùng cao Bình Liêu, Ba Chẽ và cả những ngôi nhà được chung tay dựng lên.

Riêng năm 2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh, chị Lê Thị Ninh và các thành viên trong Nhóm từ thiện Huệ Thảo kịp thời vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ của 2 tỉnh phía Bắc và 4 tỉnh miền Trung, tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Không chỉ hướng về đồng bào xa, chị cùng nhóm còn trao áo ấm, đồ dùng học tập cho học sinh vùng khó khăn và quà Tết cho người khuyết tật trong thành phố, tổng trị giá 175 triệu đồng.

Năm 2026, bước chân thiện nguyện của chị Ninh và Nhóm từ thiện Huệ Thảo vẫn không ngơi nghỉ. Dịp Tết Trung thu, cùng Hội Khuyến học thành phố, nhóm mang niềm vui đến thôn đảo Ngọc Vừng (đặc khu Vân Đồn). Văn nghệ đặc sắc, múa lân sôi động và đêm rước đèn thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, gắn kết nhà trường, bộ đội và thiếu nhi. Nhóm trao học bổng cho học sinh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên và gần 200 suất quà cho học sinh các cấp của thôn đảo.

Chị Lê Thị Ninh (ngoài cùng bên phải) Phó Chánh văn phòng Ban Từ thiện xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Nhóm từ thiện Huệ Thảo và Hội Khuyến học thành phố tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố, tháng 9/2026.

Tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố, trong chương trình “Trăng thu yêu thương - Nụ cười cho em”, Nhóm từ thiện Huệ Thảo tặng bánh, kẹo, gấu bông cho gần 100 bệnh nhi, trao 10 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên 18 bệnh nhân nặng, tiếp thêm nghị lực để người bệnh sớm bình phục. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị Ninh và nhóm đã hỗ trợ tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Những con số ấy được làm nên bằng sự yêu thương của từng thành viên. Nơi nào nhóm đến, nơi ấy để lại tình cảm sâu sắc và nguồn động viên quý giá. Chị Ninh cùng nhóm đã được Trung ương Hội Bảo trợ NKT&TMC Việt Nam, UBND thành phố Quảng Ninh tặng nhiều Bằng khen.

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Lãnh Thế Vinh chia sẻ: Bằng tấm lòng thơm thảo, nhiều năm qua, chị Ninh và nhóm đã cùng Hội Khuyến học và các hội quần chúng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa; chị luôn kêu gọi cộng đồng kết nối yêu thương, mang niềm vui đến cho người yếu thế, trong đó có học sinh hiếu học, mồ côi, khuyết tật.

Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có một người phụ nữ âm thầm đi qua những nẻo đường, từ vùng cao đến hải đảo, từ phòng bệnh đến mái nhà khó khăn, để gieo niềm tin rằng tình người luôn hiện hữu. Với chị Lê Thị Ninh, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách sống trọn vẹn tấm lòng hướng thiện.