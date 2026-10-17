Levante hòa Deportivo La Coruña, giành thêm điểm trong cuộc đua trụ hạng

Ngày 16/10 (giờ địa phương), Levante hòa đội chủ nhà Deportivo La Coruña 1-1 trên sân Abanca-Riazor tại A Coruña, Tây Ban Nha, trong trận mở màn vòng 9 La Liga mùa giải 2026-2027.

Bảng xếp hạng La Liga 2026-2027 mới nhất. Ảnh minh họa do AI tạo dựng

Deportivo La Coruña khởi đầu mùa giải với chuỗi 5 trận bất bại, nhưng chưa thể giành thêm chiến thắng nào kể từ đó.

Trong cuộc tiếp đón Levante, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 63 nhờ pha lập công của tiền đạo người Cameroon Bil Nsongo. Tuy nhiên, đến phút 82, Daniel Requena ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, giúp Levante gỡ hòa 1-1 và giành 1 điểm trên sân khách.

Trận hòa giúp Levante giành 2 điểm trong 2 trận gần nhất, nâng tổng điểm lên 7 và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, hơn đội đứng thứ 18 một điểm.

Trong khi đó, Deportivo La Coruña đứng thứ 8 với 11 điểm và kéo dài chuỗi trận không thắng lên 5 trận.

La Liga là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha, thành lập năm 1929, quy tụ 20 câu lạc bộ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, gồm 38 vòng đấu mỗi mùa. Real Madrid, Barcelona và Atlético Madrid là những câu lạc bộ nổi bật của giải.

Mùa giải La Liga 2026-2027 khởi tranh vào cuối tuần ngày 15 và 16/8/2026. Hiện giải đang bước vào vòng đấu thứ 9. Các đội tiếp tục cạnh tranh chức vô địch, suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu và quyền trụ hạng.